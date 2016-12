Niederlage gegen Bochum 1860 kann sich einfach nicht hocharbeiten

Beide Mannschaften blieben in dieser Saison bislang weit hinter ihren Erwartungen zurück. Bochums Trainer Gertjan Verbeek machte im Vorfeld die Personalmisere für vier sieglose Spiele in Folge verantwortlich: "Deswegen haben wir wenig Kontinuität in unserem Spiel." 1860 München hat da weitaus mehr Probleme - da fehlt die Kontinuität im kompletten Verein. Interimscoach Daniel Bierofka versuchte nun zumindest im sportlichen Bereich vorübergehend für etwas Ruhe zu sorgen. Das gelang unter seiner Regie aber nur kurzzeitig durch den 1:0-Sieg gegen Dresden.

Viel uneffektives Mittelfeldgeplänkel

Der 37-Jährige vertraute beim VfL auf dieselbe Startformation wie gegen Dynamo. Der Kampf der Tabellennachbarn war lange Zeit das erwartete Duell auf Augenhöhe. Die Defensive der Löwen zeigte sich gut geordnet, die Bochumer waren das aktivere Team in der ersten Hälfte. Die besten Sechzig-Chancen hatten Oldie Ivica Olić in der 24. Minute und der Österreicher Michael Liendl in der 38. Minute. Allerdings war VfL-Keeper Manuel Riemann bei beiden Schüssen aus je elf Metern zur Stelle. In der 43. Minute fiel fast das 1:0 für das Verbeek-Team, aber diesmal verhinderte Sechzig-Torwart Stefan Ortega den Treffer.

Bochums Trainer Gertjan Verbeek wird von Schiedsrichter Benedikt Kempkes des Platzes verwiesen.

Beide Teams offenbarten viele technische Defizite. Das machten sie in der zweiten Häfte etwas besser, vor allem die Hausherren, deren Trainer das Spiel wegen seines impulsiven Auftretens an der Linie fortan von der Tribüne verfolgen musste. In der 54. und 55. Minute die Riesenmöglichkeiten zur Bochumer Führung - aber sowohl Peniel Mlapa als auch Nils Quaschner scheiterten erneut am hervorragenden Ortega.

Canouse "Man of the match"

Das Spiel wurde ruppiger, mehrere taktische Fouls - Schiedsrichter Benedikt Kempkes hatte alle Hände voll zu tun. In der 62. Minute kam 1860-Kapitän Stefan Aigner aus sechs Minuten zum Abschluss, traf aber nur Timo Perthel, der sich in den Ball warf. Statt den Löwen durften dann in der 77. Minute die Hausherren jubeln. Nach einer Ecke von rechts kam das Leder zum Bochumer Russell Canouse am rechten Fünfereck. Nachdem der Ball ihm an den Arm sprang, erwischte der US-Amerikaner ihn mit der Fußspitze und senkte ihn über Ortega hinweg an den linken Innenpfosten, von wo er ins Netz fiel. Die Münchner wollten den Ausgleich, bemühten sich, waren aber zu harmlos in der Offensive. So blieb es beim 1:0 für Bochum.