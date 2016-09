Spätestens in zwei Jahren in die 1. Liga 1860-Investor träumt (mal wieder) vom Aufstieg

Ismaik träumt vom baldigen Aufstieg des TSV 1860 München in die Fußball-Bundesliga. Der Jordanier schrieb in einem Vorwort des Stadionmagazins zur Partie gegen den 1. FC Union Berlin, in dieser Spielzeit strebe man beim Traditionsklub zunächst Stabilität an: "Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Wir müssen unsere Ziele gemeinsam und genauso konzentriert und fokussiert wie bisher vorantreiben. Wir wollen in dieser Saison viel besser abschneiden als in den letzten beiden Spielzeiten und streben Stabilität für den TSV 1860 an." Aber:

"Im nächsten Schritt, spätestens in den nächsten beiden Jahren, wollen wir in die Erste Liga aufsteigen." Hasan Ismaik

Jahre der Querelen vorbei?

Ismaik war 2011 bei den "Löwen" eingestiegen mit dem großen Ziel, den Verein unter die besten Klubs Deutschlands zu befördern. Dann aber folgten Jahre voller Querelen in der Führungsetage und der Niedergang in der 2. Liga. In den vorigen beiden Jahren konnte 1860 München nur mit Mühe die Klasse halten, weswegen etwa Vereinspräsident Peter Cassalette und Sportchef Thomas Eichin immer wieder betonten, nicht an den Aufstieg zu denken und vielmehr eine Stabilisierung in der 2. Liga anzustreben.