1860 verteidigt umstrittene Medienpolitik Löwen im Clinch mit der Pressefreiheit

Presse-Boykott und Journalisten-Rauswurf: Fußball-Zweitligist TSV 1860 München sorgt mit seiner Medienpolitik weiter für Kritik. Trotzdem wollen die Löwen an ihrem umstrittenen Vorgehen festhalten, das kündigte der Klub am Montagabend an.