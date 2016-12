Nach Degradierung nun endgültiges Aus 1860 stellt Sportchef Eichin frei

Thomas Eichin löste erst im Sommer Oliver Kreuzer ab. Bei seiner Verpflichtung setzte Präsident Peter Cassalette große Hoffnungen in den neuen "Geschäftsführer Sport": "Eichin wird uns auf ein anderes Level bringen." Doch wie sooft beim TSV 1860 zerplatzte diese Hoffnung wieder rasch: Auch in der neuen Saison lief es sportlich für die Löwen nicht gut. Der Verein trennte sich vor knapp zwei Wochen von dem anderen Hoffnungsträger Trainer Kostja Runjaic und degradierte Eichin, indem er als Geschäftsführer abberufen wurde. Angeblich sei das so vereinbart gewesen, hieß es damals.

"Leistung nicht auf dem Niveau wie erwartet"

In den Medien hielt sich das Gerücht, die Trainerentlassung sei über Eichins Kopf hinweg beschlossen worden. Auf der legendären Pressekonferenz zur Personalie Runjaic sagte Investor Hasan Isamik: "Die Leistung von Herrn Eichin ist noch nicht auf dem Niveau, wie wir uns es erwartet haben. Bei diesen Investitionen müssten wir oben in der Tabelle stehen." Letztlich wurde dem Sportdirektor auch verfehlte Einkaufspolitik mit seinem 18-Millionen-Euro-Budget vorgeworfen. Als Beispiel sei die Verpflichtung von Sebastian Boenisch genannt: Der Pole kassiert angeblich monatlich 70.000 Euro, spielt aber wegen diverser Verletzungen kaum.