1860-Investor poltert weiter Ismaik schimpft über neuen Löwen-Geschäftsführer

In einer an die Fans gerichteten Mitteilung beklagte der Jordanier vor allem das Verhalten der Verwaltungsratsmitglieder Markus Drees und Robert von Bennigsen. "Sie haben sich einfach der 50+1-Regel bedient und bessere Kandidaten ignoriert, die bestens qualifiziert sind und 1860 zurück zu altem Ruhm hätten führen können", schreibt Ismaik. Der TSV 1860 München hatte am Nachmittag den 39-jährigen Markus Fauser als neuen Geschäfstführer vorgestellt.

Ismaik hätte nach eigener Darstellung lieber Franz Gerber ("... ehemaliger Trainer und Manager von zahlreichen deutschen Clubs und, besonders wichtig, ein ehemaliger 1860-Spieler, der in München lebt ...") oder Philipp Huber ("... ein Fußballexperte, der mit zahlreichen deutschen und englischen Klubs zusammengearbeitet hat, gerade auch in der Neuausrichtung und Umstrukturierung dieser Klubs ...") als Geschäftsführer gesehen.

Ismaik: "Fausers einzige Expertise ist die Insolvenz"

"Sie haben einen neuen Geschäftsführer ernannt, dessen einzige Expertise die Insolvenz ist!", wetterte Ismaik in Richtung des Vereins: "Es ist mir unbegreiflich, wie Herr von Bennigsen und Herr Dr. Drees glauben können, ihr Kandidat sei eine bessere Wahl als Herr Gerber." Der neue Geschäftsführer Fauser gilt als Wirtschaftsexperte in Sachen Krisen- und Insolvenzberatung. "Das Insolvenzthema steht überhaupt nicht im Fokus", hatte Fauser bei seiner Vorstellung allerdings klargestellt. Vielmehr gehe es jetzt darum, eine konkurenzfähige Mannschaft für den Regionalligastart am 13. Juli aufzubauen.

Übergangspräsident Robert Reisinger hatte bei der Vorstellung des neuen Geschäftsführers auf Zeit von einer Pattsituation auf der Beiratssitzung am Montag (05.0617) berichtet. "Wir haben nicht die Zeit, mit unserem Mitgesellschafter über Personen zu diskutieren", sagte Reisinger über den Entschluss des Präsidiums, Fauser einzusetzen.

Erneuter Facebook-Post

Im Anschluss an sein Schreiben äußerte sich Ismaik auch noch auf seiner Facebook-Seite. Dort richtete der Investor seinen Groll vor allem gegen die Verwaltungsräte Drees, von Bennigsen und auch Richard Ostermeier. "Soll ich diesen Menschen mein Vertrauen schenken, denen ihr eigenes Wohl wichtiger ist als 1860? Einige diese Leute haben sich im VIP-Bereich gefreut, als wir sportlich abgestiegen sind. Sind das die Funktionäre, denen es wirklich um unseren Verein geht?", schreibt Ismaik dort unter anderem.