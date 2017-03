1860-Investor Ismaik Aus für Stadionneubau in München-Riem

Der Zweitliga-Klub wollte im Münchner Osten ein "eigenes Zuhause" bauen. "Existierende Nutzungskonflikte" seien der Grund für das Scheitern der Pläne, zitiert der Jordanier den Oberbürgermeister auf der Social-Media-Plattform.

Ismaik schlägt Standort selbst aus

Allerdings hatte Ismaik bereits am 17. März OB Reiter einen Brief geschrieben, in dem er aufgrund von veränderten Plänen selbst vom Standort München-Riem absieht:

"Der aktuell vorgesehene Baugrund in Riem ist für unsere Pläne nicht nur deshalb zu klein, weil wir ein zukunftsorientiertes Stadion mit einer Kapazität von 50.000 Fans+ anstreben, das in allen Spielklassen ausreichende Kapazitäten bietet. Vielmehr haben wir uns jüngst dazu entschlossen, unserem Nachwuchs noch mehr Bedeutung und Fläche zur Verfügung stellen zu wollen. ... Klar ist aber, dass unser Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 für den Profifußball, die Nachwuchsförderung sowie die verschiedenen Schulprojekte definitiv zu klein ist." 1860-Investor Hasan Ismaik

Mehr Platzbedarf wegen Nachwuchsakademie

Der TSV 1860 München möchte laut dem 40-Jährigen also neben einem den sportlichen Plänen entsprechenden Stadion zusätzlich "eine international wettbewerbsfähige Nachwuchsakademie" schaffen, einen "Sport-Campus" für Talente und sucht nun nach Alternativen.

Olympiastadion wieder im Fokus

Eine Option könnte laut dem Investor nun auch das Olympiastadion sein : "Dies muss allerdings erst in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden", betont der 40-Jährige. Aktuell sind die Sechziger Mieter in der Allianz-Arena.