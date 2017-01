München gegen Fürth 2:1 Gelungener Einstand für Pereira

Pereiras Neuzugänge waren noch nicht spielberechtigt. Dennoch brachte der Coach im Vergleich zum Hinrunden-Abschluss vier Neue: Stefan Aigner, Sebastian Boenisch, Ivica Olic und Romuald Lacazette beginnen. Janos Radoki tauschte gleich siebenmal. Beide Mannschaften waren also nicht unbedingt eingespielt.

Bei den Sechzigern sollte sich dieses Manko erst einmal nach Hinten losgehen. Doch immerhin: Die Löwen bäumten sich nach dem 0:1-Rückstand nach einem kurzen Schock auf. Und so erzwangen sie den Ausgleich durch einen Elfmetertreffer. Und der neue Coach bewies mit einer Einwechslung das richtige Näschen: Michael Liendl erzwang den Siegtreffer.

"Das Spiel hat denkbar schlecht begonnen. Die Mannschaft hat gut gekämpft. Wir haben noch viel Arbeit, wichtig waren die drei Punkte." 1860-Trainer Vítor Pereira

Überraschender weiterer Neuzugang

Unmittelbar vor dem Anpfiff überraschte Präsident Peter Cassalette mit einer weiteren Neuverpflichtung. Er gab die Vertragsunterschrift des dänischen Nationalspielers Christian Gytkjaer bekannt. Der 26 Jahre alte Angreifer wechselt von Norwegens Serienmeister Rosenborg Trondheim zu den Löwen und erhält einen Vertrag bis 2019.

Rückstand durch leichtfertigen Abwehrfehler

Doch nach nicht einmal einer Viertelstunde mussten die Hausherren erst einmal tief durchatmen. Nach einem eigentlich völlig harmlosen Pass der Fürther hatte Jan Mauersberger den Ball am aufgerückten Torwart Stefan Ortega vorbeigeschlagen. Serdar Dursun nutzte das Malheur, schnappte sich die Kugel (13. Minute) und schob sie ins leere Tor ein. Die Schockstarre dauerte allerdings nur runde zehn Minuten.

Erst Schwalbe, dann ein Elfmetertreffer

In der 23. Minute versuchte es Daniel Adlung mit einer Schwalbe im Strafraum, für die er eigentlich Gelb sehen hätte müssen. Erst nach einer halben Stunde zeigten die Löwen ihren ersten guten Angriffsversuch. Nach einem tollen Konter durch Ivica Olic schaffte der es aber nicht, an Balasz Megyeri vorbeizulegen. In der 41. Minute hatten die Löwen den Ausgleich auf dem Schlappen. Direkt danach aber pfiff der Schiedsrichter einen Elfmeter zu Gunsten der Hausherren. Und den pustete Olic mit Volldampf in den Kasten.

"Nach dem Platzverweis hatten wir einen Vorteil, den wir irgendwie genutzt haben." Ivica Olic

Zwei Pfiffe zu Gunsten der Löwen und geschickte Wechsel

Die zweite Hälfte begann turbulent. Als der Fürther Robert Zulj aus 16 Metern abzog, ließ Ortega nach vorne abklatschen. Dort wollte Dursun im Strafraum abstauben und ging zu Boden. Schiedsrichter Jablonski ließ aber weiterlaufen. Kurz darauf griff er aber in die Tasche und zeigte dem Fürther Stephen Sama die Gelbrote Karte. Eine sehr harte Entscheidung, denn er hatte seinen Gegenspieler beim Zweikampf nahe der Mittellinie kaum berührt.

Doch Pereiras Team konnte die Überzahl lange nicht entscheidend nutzen. Nur selten versuchten sie es nicht über die Mitte, Aigner ging erst nach 59 Minuten einmal rechts durch. Auch Claasen bekam den Schuss (72.) nicht richtig aufs Tor. Alles oder Nichts dachte sich dann wohl der Münchner Trainer, als er mit Ribamar einen zusätzlichen Stürmer für den Innenverteidiger Mauersberger brachte. Die Partie entschied dann zwar nicht der, sondern der zuvor eingewechselte Michael Liendl. Fünf Minuten vor Spielende gelang ihm der 2:1-Siegtreffer.

TSV 1860 München - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)

TSV 1860 München: Ortega - Boenisch, Mauersberger (77. Ribamar), Uduokhai - Stojkovic, R. Lacazette, Adlung (58. Liendl), Max. Wittek - Aigner, Olic, Aycicek (58. Claasen)

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - M. Caligiuri, M. Franke, Sama - Narey, Sontheimer (88. Steininger), A. Hofmann, Gießelmann - Freis (75. Raum), Zulj, Dursun (60. Bolly)

Tore: 0:1 Dursun (13.), 1:1 Olic (43./Foulelfmeter), 2:1 Liendl (86.)

Gelbe Karten: Adlung (7), Stojkovic (3), Aigner (2), Claasen (3) / -

Gelb-Rote Karten: - / Sama (49./wiederholtes Foulspiel)

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 15.800