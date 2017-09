Verdienter Auswärtssieg Regensburg gewinnt in Heidenheim

Beide Teams hatten vor dem Spieltag erst drei Zähler auf dem Konto und Tuchfühlung zu den Abstiegsrängen. Druck hatten also beide Mannschaften - und trotzdem wurde es nicht die befürchtete Defensivschlacht: Beide Mannschaften waren durchaus gewillt, das Spielfeld als Sieger zu verlassen und sich nicht mit einem Punkt zufrieden zu geben.

1:1 stand es nach Alutreffern nach der ersten Halbzeit. Regensburgs Adamyan per Lupfer (23.) an die Latte, Heidenheims Dovedan (8.) an den Pfosten - die besten Chancen in den ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel verloren beide Teams allerdings etwas die Linie, durchaus überraschend die Regensburger Führung nach 67 Minuten. Einen Freistoß aus 25 Metern schlenzte Marvin Knoll ins rechte Eck, Heidenheims Torwart Kevin Müller reckte sich vergeblich.

Turbulente Schlussphase

Die Vorentscheidung? Weit gefehlt: Die rund 11.500 Zuschauer in der Heidenheimer Arena sollten eine turbulente Schlussphase erleben. Dominik Wiedemann (86.) schob einen Abpraller zum 1:1 für die Hausherren über die Linie. Ein irreguläres Tor, weil Widemann zuvor im Abseits gestanden hatte? Den Fans blieb keine Zeit zum Nachdenken. Denn nur zwei Minuten später war Regensburg wieder vorn.

Joshua Mees vollendete eine tolle Kombination des Jahn mit einem Falchschuss ins rechte Eck. Jann George hatte sich auf der rechten Seite durchgetankt und clever zurückgelegt. Und diesmal ließen sich die Regensburger die Führung nicht mehr nehmen. In der Nachspielzeit erhöhte Kapitän Marco Grüttner sogar noch auf 3:1. Durch den Sieg klettert der Jahn vorübergehend auf Tabellenplatz zehn und hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Dort steht nach der Niederlage der 1. FC Heidenheim.