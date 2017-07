Jahn Regensburg vor dem Saisonstart Dieser Weg wird kein leichter sein

Schon in den Spielzeiten 2003/2004 und 2012/2013 spielte der Jahn in der eingleisigen 2. Fußball-Bundesliga. Zweimal ging es direkt wieder nach unten. Dies soll in dieser Spielzeit verhindert werden. Das Team, das vor zwei Jahren noch in der Regionalliga Bayern gegen Schalding-Heining oder Seligenporten kickte und zuletzt zweimal hintereinander aufstieg, wurde weitestgehend zusammengehalten und lediglich punktuell ergänzt. "Das ist unser Weg", sagt Trainer Achim Beierlorzer, der aber auch wissen dürfte: Dieser Regensburger Weg wird kein leichter sein.

So lief die vergangene Saison

Jahn-Jubel nach dem Sieg im Relegationsrückspiel beim TSV 1860.

Auch vor zwölf Monaten wurde zum Saisonstart in der 3. Liga der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Das Ende ist bekannt. Nach einer Hinrunde, in der sich der Jahn im gesicherten Mittelfeld hielt, drehte die Mannschaft in der Rückrunde regelrecht auf und zog an vielen höher eingeschätzten Teams vorbei. Am letzten Spieltag sicherte die Elf bei Preußen Münster Platz drei. In der Relegation ging es dann gegen den TSV 1860 München. Nach dem 1:1 zuhause siegte der Jahn im Skandalspiel in der Münchner Arena durch die Treffer von Kolja Pusch und Marc Lais mit 2:0. Der nicht für möglich gehaltene Durchmarsch von der vierten in die Zweite Liga war perfekt.

Wer kommt, wer geht

Mit Erik Thommy (zurück zum FC Augsburg) und Kolja Pusch (1. FC Heidenheim) verliert der Jahn zwei absolute Leistungsträger. Bei Thommy hoffen Beierlorzer ("er würde uns helfen und wäre sofort integriert") und Sportchef Christian Keller allerdings immer noch auf eine Rückkehr: "Wenn es bei Erik eine Option gibt, stehen die Türen für ihn jederzeit offen. Das weiß er auch", so Keller.

Das tut sich im Kader Zugänge: Joshua Mees (1899 Hoffenheim/wird ausgeliehen), Asger Strømgaard Sørensen (RB Salzburg/wird augeliehen), Benedikt Gimber (1899 Hoffenheim/wird ausgeliehen), Albion Vrenezi (FC Augsburg II), Patrik Dzalto (Bayer Leverkusen, war zuvor von dort ausgeliehen), Sebastian Stolze (VfL Wolfsburg/wird ausgeliehen), Sargis Adamyan (TSV Steinbach), Jonas Nietfeld (FSV Zwickau)

Abgänge: Ali Odabas (FSV Zwickau/wird ausgeliehen), Kolja Pusch (1. FC Heidenheim), Erik Thommy (FC Augsburg/war ausgeliehen), Robin Urban (RW Essen), Daniel Schöpf (Ziel unbekannt), André Luge (DJK Vilzing), Michael Faber (DJK Vilzing), Thomas Paulus (Karriereende)

Trainer: Achim Beierlorzer für Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen)

Weggang von Trainer Herrlich schmerzt

Christian Keller

In seiner Schwere noch gar nicht abzusehen ist der Verlust von Trainer Heiko Herrlich, der dem Ruf von Bayer Leverkusen in die Bundesliga folgte. Dass Herrlichs Vertrag nur für die Dritte, nicht aber für die Zweite Liga galt, ist ein Versäumnis, das sich die Vereinsführung anlasten muss. Für Herrlich, der das Hintertürchen nutzte, kam mit Achim Beierlorzer ein Mann, dessen Zweitligaerfahrung sich auf 14 Partien als Interimscoach von RB Leipzig beschränkt. Zuletzt war der 49-Jährige, der den DFB-Trainerlehrgang mit der Bestnote abschloss, für die U19 der Sachsen zuständig.

Wie Beierlorzer bringen auch die neuen Spieler wenig Erfahrung mit, sind überwiegend unbekannte Größen. Der Jahn hat sich dabei vor allem auf Leihgeschäfte konzentriert. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich die Profis, die in ihren Stammvereinen nicht zum Zuge kommen, sich in Regensburg möglichst gut präsentieren wollen und durchstarten. Laut Beierlorzer hat aber die Aufstiegsmannschaft einen kleinen Bonus. Zum Start werden lediglich auf zwei oder drei Positionen Änderungen erwartet: "Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, den Stamm der Mannschaft zusammenzuhalten. Wir wollten oder mussten nach den Abgängen von Thommy und Pusch punktuell ergänzen. Der Rest ist vom Stamm her sehr sehr gut." Ein offensiver Mittelfeldspieler und ein Torwart sollen noch kommen.

Beierlorzer: "Ehrlicher, engagierter Fußball"

Christian Keller (l.) und Achim Beierlorzer (M.) präsentieren das neue Jahn-Trikot.

Die zuletzt erfolgreiche Taktik soll auch eine Liga höher zum Erfolg führen. "Ich wäre nicht Trainer beim Jahn, wenn ich nicht in ähnlicher Art und Weise Fußball spielen lassen wollte", so Beierlorzer. "Wie die Mannschaft Ende der letzten Saison gespielt hat, ehrlichen, engagierten Fußball mit einer tollen Mentalität, das hat schon Spaß gemacht." Mit anderen Worten: Pressing und schnelle Balleroberung werden auch diese Saison ein probates Mittel sein.

Die Stimmung im Klub und im Umfeld könnte jedenfalls kaum besser sein. Der Dauerkartenvorverkauf für die schicke neue, 15.000 Zuschauer fassende Arena lief für Regensburger Verhältnisse blendend. "Die Stadt lechzt nach Bundesliga-Fußball", sagt Beierlorzer. "Und dann kommt gleich Nürnberg zum ersten Heimspiel." Besser geht's kaum.

Erwartungen an die Saison

Der Jahn geht als krasser Außenseiter und Abstiegskandidat Nummer eins in die Saison. Die Begeisterung in der Stadt muss der Mannschaft Rückenwind geben, wenn sie eine Chance auf das erklärte Ziel, den Klassenerhalt, haben will. Klar ist aber auch: Bleibt der Erfolg aus, dann ist auch die Euphorie schnell verflogen. Mit anderen Worten: Der Underdog muss auch beißen, nicht nur bellen.

Allerdings sind die Erwartungen im Verein durchaus realistisch. Niemand verlangt Unmögliches. Das Beispiel der Würzburger Kickers aus der vergangenen Saison, die mit einer runderneuerten Mannschaft eine starke Hinrunde hinlegten, dann aber abstürzten und wieder abstiegen, ist in den Köpfen noch präsent. Was definitiv erwartet wird, ist eine Mannschaft, die für engagierten Fußbalkl steht, die kämpft und sich nicht aufgibt. Drei Teams gilt es hinter sich zu lassen. Auch mit dem 16. Platz könnte man zur Not leben. Die Relegation scheint den Rot-Weißen jedenfalls zu liegen.