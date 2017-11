2:2 auf St. Pauli Jahn Regensburg gibt 2:0-Führung aus der Hand

Für Jahn Regensburg war die Partie am Millerntor eine mit Licht, aber auch Schatten. Die Elf von Achim Beierlorzer störte früh den Spielaufbau der Paulianer. Offensiv war von den Hausherren in den ersten 40 Minuten wenig zu sehen. Die Oberpfälzer suchten den Weg nach vorne und gingen durch eine Standardsituation verdient in Führung. Völlig unbedrängt kam Marco Grüttner nach einer Ecke am Elfmeterpunkt an den Ball und köpfte in der 20. Minute zum 1:0 ein. Keine fünf Minuten später erhöhte Sargis Adamyan auf 2:0.

St. Pauli gibt nicht auf - 2:2 aus Abseitsposition

Regensburg schien das Spiel und St. Pauli im Griff zu haben. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht auf. Hamburgs Trainer Olaf Janßen wechselte zweimal aus und gab damit die Initialzündung zur Aufholjagd. In der 41. Minute verkürzte St. Pauli durch einen schönen Schlenzer von Lasse Sobiech auf 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren sogar der Ausgleich: Daniel Buballa flankte von links, Sami Allagui köpfte ein. Allerdings befand sich Allagui fast einen Meter im Abseits. Das hätte der Assistent sehen müssen.

St. Pauli war in der zweiten Halbzeit das klar stärkere Team und kontrollierte die Partie. Doch trotz vieler Chancen wollte der Siegtreffer nicht fallen. So schoss Aziz Bouhaddouz in der 75. Minute völlig freistehend vor Torwart Philipp Pentke über das Regensburger Tor. Die Oberpfälzer bemühten sich im Spiel zu bleiben, konnte aber keine zwingenden Torraumszenen mehr herausarbeiten. Für Jahn ist es das erste Unentschieden der Saison. Mit 16 Punkten liegt er auf Platz 13. Doch der Abstiegsrelegationsplatz ist nur zwei Punkte entfernt.

FC St. Pauli - Jahn Regensburg 2:2 (2:2)

St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, L. Sobiech, Avevor, Buballa (77. Dudziak) - Nehrig (35. Flum), Buchtmann - C. Sahin, Möller Daehli, Sobota (35. Bouhaddouz) - Allagui

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik (82. Gimber) - Geipl, Lais - Stolze (46. George), Adamjan (67. Hofrath) - Grüttner, Nietfeld

Tore: 0:1 Grüttner (21.), 0:2 Adamjan (24.), 1:2 L. Sobiech (40.), 2:2 Allagui (45.)

Zuschauer: 29.547 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Florian Heft (Wietmarschen)