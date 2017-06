Regensburgs Trainer vorgestellt Beierlorzer übernimmt und bittet zum Laktattest

Der neue Regensburger Trainer betreute zuletzt die U19 Mannschaft von RB Leipzig. Der gebürtige Franke spielte in der Jugend beim 1. FC Nürnberg und später bei der SpVgg Fürth. Achim Beierlorzer ist der Bruder des ehemaligen Clubprofis Bertram Beierlorzer.

"Achim steht als Persönlickeit für jene Dinge, die auch den SSV Jahn kennzeichnen sollen: Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit." Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn

Leipzig ermöglicht ablösefreien Wechsel

Vereinfacht wurde die Verpflichtung Beierlorzers in Regensburg durch das Entgegenkommen seines vorherigen Arbeitgebers RB Leipzig. Sein dortiger Vertrag wurde aufgehoben, um ihm einen ablösefreien Wechsel zum SSV Jahn zu ermöglichen. Als Assistenten stehen dem neuen Trainer Andreas Gehlen (Co-Trainer) und Kristian Barbuscak (Torwart-Trainer) zur Seite. Außerdem stößt Mersad Selimbegovic als weiterer Co-Trainer zum Trainerteam.

Vorstellung, Laktattest und erstes Training

Der Jahn musste sich nach dem überraschenden Wechsel von Aufstiegstrainer Heiko Herrlich auf die Schnelle nach einem neuen Trainer umsehen. Der Verein hat es knapp, aber doch bis zum heutigen Auftakttraining der Profis um 12.00 in einem Fitnesstudio geschafft, den neuen Trainer zu verpflichten. Dabei stehen dann gleich die Laktattests an. Das erste Teamtraining auf dem Platz folgt am Dienstag um 10.00 Uhr.

"Wir werden nun auf allen Ebenen gemeinsam hart daran arbeiten müssen, dass der Jahn diese Spielklasse erstmals in seiner jüngeren Historie auch halten wird." Achim Beierlorzer

Zweieinhalb Wochen Trainersuche

Beierlorzers Vorgänger Herrlich hatte Regensburg von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geführt. Kurz nach dem Erfolg in der Relegation gegen 1860 München machte er vor knapp zweieinhalb Wochen seinen Wechsel nach Leverkusen bekannt. Dort tritt der 45-Jährige die Nachfolge von Interims-Trainer Tayfun Korkut an.

Zweitliga-Kader bereits ergänzt

Unterdessen nimmt der Kader des Jahn immer weiter Formen an. Am Samstag stattete Regensburg Offensivspieler Patrik Dzalto, der in der abgelaufenen Saison noch als Leihspieler von Bayer Leverkusen beim SSV aktiv war, mit einem Einjahresvertrag aus. Desweiteren hat der Aufsteiger auch den Flügelstürmer Albion Vrenezi aus der zweiten Mannschaft des FC Augsburg verpflichtet.