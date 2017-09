SSV Jahn Regensburg Heimkomplex besiegt - Eintracht sieht Rot

Im vierten Saisonheimspiel gab es also endlich die ersten Heimpunkte für den Jahn, der sich damit ein wenig von der Abstiegszone entfernte. Dass der am Ende gegen nur noch neun Braunschweiger erzielt wurde, wird dem Aufsteiger herzlich egal sein. Hauptsache drei Punkte!

Baffo schockt den Jahn

In der ersten Halbzeit sahen die 8.432 Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Partie, in der Marco Grüttner die beste Chance für die Gastgeber hatte, mit einem Dropkick aus 18 Metern das Tor aber knapp verfehlte. Kurz vor der Pause war es dann Joseph Baffo, der mit seinem dritten Saisontreffer für die Niedersachsen zur Stelle war und die Führung erzielte. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt schon nur noch zu zehnt. Salim Khelifi hatte nach einem gefährlichen Spiel glatt Rot gesehen.

Dezimierte Gäste halten Sturmlauf nicht stand

Nach der Pause drängte der Jahn dann auf den Ausgleich, der früh fiel. In der 47. Minute traf Grüttner zum 1:1. Es folgte ein wahrer Sturmlauf der Regensburger, aber zunächst nicht belohnt wurde. Erst musste Braunschweigs Maximilian Sauer nach einer Tätlichkeit vom Platz. Neun Braunschweiger konnten dem Regensburger Ansturm dann nicht mehr standhalten. Jonas Nietfeld besorgte in der 78. Minute das 2:1 - gleichzeitig der verdiente Endstand. Dass in der Nachspielzeit mit Mirko Boland der dritte Braunschweiger mit Gelb-Rot vom Platz flog, sichert diesem Spiel wohl einen Platz in den Geschichtsbüchern.

Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:1)

Regensburg: A. Weis - Saller (46. Stolze), Sorensen, Knoll, Nandzik (76. Hofrath) - Geipl, Lais - George, Adamyan (87. Nachreiner) - Grüttner, Nietfeld

Braunschweig: Fejzic - R. Becker, Baffo, Valsvik, K. Reichel - Moll, Boland - Khelifi, Hochscheidt (80. Abdullahi) - Kumbela (56. Sauer), Nyman (33. Hernández)

Tore: 0:1 Baffo (42.), 1:1 Grüttner (47.), 2:1 Nietfeld (77.)

Rot: Khelifi (26./grobes Foulspiel), Sauer (64./Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Boland (90./wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 8.432

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)