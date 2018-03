1:2-Niederlage in Braunschweig Eintracht kämpft den Jahn nieder

Der Jahn verpasste damit den Sprung auf den vierten Tabellenplatz. In Braunschweig war für die Oberpfälzer allerdings nichts zu holen. Die in dieser Saison bisher sehr enttäuschenden Niedersachsen legten jede Menge Energie und Herzblut rein und siegten am Ende aufgrund einer starken kämpferischen Leistung verdient. Nach einer 2:0-Führung für Braunschweig kam Regensburg durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marvin Knoll noch einmal heran (85.), in der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die Punkte blieben diesmal aber in der Löwenstadt.

"Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Heute war es katastrophal." Jahn-Stürmer Marco Grüttner

Kampf und Krampf in der Anfangsphase

Christoffer Nyman lässt sich nach seinem Führungstreffer feiern.

Lange Zeit war es ein Abnutzungskampf, ein zerfahrenes Kampfspiel mit vielen Fouls und Ungenauigkeiten. Definitiv nichts für Fußballästheten. Es dauerte 26 Minuten, ehe Braunschweig durch Domi Kumbela zur ersten Torchance kam. Jahn-Keeper André Weis war bei dessen Schuss aus sechs Metern aber zur Stelle. Elf Minuten später machte es Christoffer Nyman dann besser. Nach einer Hereingabe von Suleiman Abdullahi war der Stürmer zur Stelle und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.

Hochscheidt erhöht - Aufholjagd kommt zu spät

Benedikt Gimber (r.) im Zweikampf mit Domi Kumbela

Nach der Pause drängten die in der Tabelle überraschend weit hinten platzierten Braunschweiger aufs 2:0. Abdullahi hätte schon in der 49. Minute erhöhen können - erneut war aber Weis im Tor der Oberpfälzer bei seinem Schuss aus acht Metern mit einer Klassereaktion auf dem Posten. Als der Jahn gerade etwas besser ins Spiel kam, war es dann aber doch so weit: In der 61. Minute parierte Weis zunächst noch einen Kopfball von Philipp Hofmann. Gegen den Nachschuss von Jan Hochscheidt unter die Latte war er dann aber machtlos.

Dank eines zweifelhaften Foulelfmeters kam Regensburg zwar noch auf 1:2 heran - Knoll verwandelte den Strafstoß sicher. Doch die Aufholjagd kam zu spät. Braunschweig rettete die wichtigen drei Punkte ins Ziel.

Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg 2:1 (1:0)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Tingager, Valsvik, K. Reichel - Boland, Hochscheidt - Teigl, Nyman (87. R. Becker) - Kumbela (46. P. Hofmann), Abdullahi (90.+2 Schönfeld)

Regensburg: A. Weis - Saller (64. Vrenezi), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl, Gimber (56. Lais) - Stolze (80. Al Ghaddioui), Adamjan - Nietfeld, Grüttner

Tore: 1:0 Nyman (36.), 2:0 Hochscheidt (61.), 2:1 Knoll (85./Foulelfmeter)

Zuschauer: 18.560

Schiedsrichter: Rene Rohde (Rostock)