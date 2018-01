3:2-Sieg gegen den FCI Regensburg dreht Partie nach 0:2-Rückstand

Im Hinspiel gab es eine 2:4-Niederlage für Ingolstadt und Maik Walpurgis musste gehen. Unter Stefan Leitl haben sich die Schanzer eigentlich zum Aufstiegskandidaten gemausert. Das bewiesen sie in Regensburg aber nur in der ersten Halbzeit. Nach zwei Minuten wurde ein Freistoß von Thomas Pledl kurz hinter der Strafraumgrenze von Alfredo Morales per Kopf verlängert und der Ball rutschte durch bis ins Tor. Doch obwohl die Schanzer in der sogar auf 2:0 erhöhten, ließen sie sich die Butter komplett vom Brot nehmen.

2:0-Führung für den FCI per Elfmetertreffer

Sargis Adamyan traf auf Seiten der Regensburger bei seinem Seitfallzieher (21.) genau in die Arme von Örjan Nyland. Kurz darauf zielte er hauchdünn links am Tor vorbei. Die Oberbayern legten durch einen locker verwandelten einen Elfmetertreffer durch Dario Lezcano (37.) nach. Regensburgs Torhüter Philipp Pentke war Robert Leipertz im Strafraum in die Quere gekommen.

"Nach der Pause haben wir aber alles reingelegt. Dass wir uns am Ende so belohnt haben, ist natürlich fantastisch." Jahn-Coach Achim Beierlorzer

Regensburg dreht die Partie

In der 68. Minute zielte auf Seiten der Regensburger Benedikt Gimber weit über den Kasten und und Benedikt Saller rutschte in aussichtsreicher Position aus. Kennzeichnend dafür, dass der Anschlusstreffer für den Jahn durch ein Eigentor gelang. Hauke Wahl hatte die Kugel in den Kasten befördert. Für die Oberbayern hatten Alfredo Morales und Sonny Kittel in der 74. Minjute das 3:1 auf dem Fuß, zwei Minuten später zeigte Kittel erneut Nerven. Ausgerechnet in dieser Spielphase gelang dem Jahn durch Sebastian Stolze der überraschende Ausgleichstreffer. Ingolstädter Gegenwehr? Von wegen! Stattdessen drehte Jonas Nietfeld durch seinen Treffer (88.) zum 3:2 die Partie.

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 3:2 (0:2)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik (72. Nietfeld) - Lais, Gimber - George (46. Mees), Adamyan - Grüttner, Vrenezi (63. Stolze). - Trainer: Beierlorzer

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Schröck - Cohen, Morales - Pledl (70. Kittel), Leipertz (81. Moritz Hartmann) - Lezcano (60. Kutschke). - Trainer: Leitl



Tore: 0:1 Morales (3.), 0:2 Lezcano (37., Foulelfmeter), 1:2 Wahl (72., Eigentor), 2:2 Stolze (78.), 3:2 Nietfeld (88.)

Gelbe Karten: Nandzik (5), Pentke, George (2) - Lezcano (5), Morales (3)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Zuschauer: 13.010