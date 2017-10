SV Sandhausen - Jahn Regensburg Höler macht die Niederlage für den Jahn perfekt

Jahn Regensburg war bemüht, doch gegen die weit cleverer agierenden Sandhausener reichte das nicht. Ein Doppelpack von Lucas Höler machte die Niederlage am 9. Spieltag perfekt

Die Hausherren versuchten das Spiel zu kontrollieren. Lucas Höler hatte schon nach wenigen Minuten die Chance auf den Führungstreffer, sein Kopfball ging aber aus spitzem Winkel ans Außennetz. Im weiteren Verlauf prägten viele Ballverluste im Mittelfeld das Geschehen, beiden Teams war aber das Bemühen, in die Tiefe zu spielen, nicht abzusprechen. Den ersten Ball versenkte dann Höler im Tor von Philipp Pentke (35.). Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits - das 1:0 lag weiter nur in der Luft. Marco Grüntner vergab die größte Regensburger Chance nur Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. Seine Direktabnahme im Strafraum zog er übers Tor.

Höler trifft

Wirklich spannender Fußball war auch nach Wideranpfiff lange nicht zu sehen. Immerhin gelang Regensburgs Kapitän Grüttner in der 57. Minute ein gefährlicher Schuss, der aber kanpp über die Latte segelte. Völlig überraschend dann das Tor für Sandhausen. Ein Freistoß von der linken Seite wurde von einem Jahn-Spieler per Kopf verlängert, Höler lauerte frei am zweiten Pfosten und traf den Ball perfekt. Der Volleyschuss zischte ins Netz. Die Oberpfälzer mussten jetzt mehr investieren, wenn hier noch etwas Zählbares abfallen sollte. Das nächste Tor fiel allerdings wieder für Sandhausen. Regensburg war weit aufgerückt. Sandhausen nutzte die von den Gästen angebotenen Räume. Jansen bediente Höler (84.) der Richtung Tor ging, dort Torwart Pentke umkurvte und das Leder zum 2:0 einschob. Das war die Entscheidung. Sandhausen holte sich die verdienten Punkte.