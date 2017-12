Nach 3:2 gegen Bielefeld Aufsteiger Regensburg überwintert auf Platz sechs

Neuling Regensburg kann durch den 3:2-Sieg gegen Bielefeld in sicheren Tabellengefilden überwintern. 25 Punkte und Rang sechs - das hätten den Oberpfälzern vor Beginn der Saison nicht viele zugetraut. Frech, effektiv und mit etwas Glück präsentierte sich der Aufsteiger gegen Bielefeld.

Rückstand mit Einsatz und Glück gedreht

Regensburger Jubel nach dem 2:1-Führungstreffer

Der Jahn versuchte sein Heil in blitzartigen Angriffsversuchen. Den ersten Treffer erzielten aber die Gäste: Die kamen nach einem schlechten Abwurf des Regensburger Keepers Philipp Pentke an den Ball und Andreas Voglsammer (12.) konnte einnetzen. Regensburg reagierte aber prompt. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand erzielte Benedikt Gimber den Ausgleichstreffer. Und weiter ging die Oberprfälzer Offensivwelle, die in der 25. Minute durch Marco Grüttners Treffer zur 2:1-Führung belohnt wurde. Beim 3:1 hatten die Oberpfälzer Unterstützung durch den Gegner. Florian Hartherz sprang der Ball nach einigem Hin und Her im Bielefelder Strafraum an den Oberkörper und von dort in den Kasten des Jahn. Der in der Nachspielzeit erzielte Anschlusstreffer Bielefelds durch Konstantin Kerschbaumer konnte am Regensburger Erfolg nichts mehr ändern.

Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 3:2 (2:1)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais (6. Sörensen), Gimber - George, Adamjan (87. Hesse) - Grüttner, Nietfeld (32. Vrenezi). - Trainer: Beierlorzer

Bielefeld: Ortega - Teixeira (37. Behrendt), Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz (61. Weihrauch) - Putaro (61. Hemlein), Kerschbaumer - Klos, Voglsammer. - Trainer: Saibene



Tore: 0:1 Voglsammer (12.), 1:1 Gimber (14.), 2:1 Grüttner (25.), 3:1 Hartherz (78., Eigentor), 3:2 Kerschbaumer (90.+2)

Gelbe Karten: Adamjan (5), Knoll (3) - Salger (5), Putaro (2)

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Zuschauer: 7.137