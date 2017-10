0:2-Heimniederlage Jahn fehlt gegen Union erneut das Zielwasser

Der Aufsteiger hat es trotz einem ausgeglichenen und flotten Spiel nicht geschafft, den zweiten Heimsieg dieser Saison einzufahren. Jahn Regensburg ist durch die Niederlage nun an die Abstiegszone herangerückt. Nur noch ein Punkt trennt die Oberpfälzer vom Relegationsplatz.

Regensburg verschießt Elfmeter, Berlin eiskalt

Der Berliner Sebastian Poltererzielte das 0:1.

Beide Mannschaften setzten auf Pressing. Als Maßnahme dagegen waren schnelle Gegenangriffe das Mittel der Wahl. Nach rund einer Viertelstunde hatte Regensburg zwei Großchancen in Folge nicht nutzen können: Andreas Geipl schaffte es weder im Nachschuss (18.) noch per Elfmeter (20.), ins Tor der Berliner zu treffen. Im direkten Gegenzug bestrafte Union diese Leichtfertigkeit. Sebastian Polter verwandelte eiskalt (21.) zum 0:1. Bei einem Freistoß nahe der Strafraumgrenze (36.) segelte der Ball knapp am rechten Pfosten der Regensburger vorbei, auf der Gegenseite zielte Marvin Knoll in den Stadionhimmel.

Großchance für den Jahn, Union legt nach

Anweisungen von Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer - vergeblich!

Duplizität der Ereignisse dann in der zweiten Halbzeit. Eine Glanzparade (56.) des Berliner Keepers vereitelte einen Treffer durch Sargis Adamyan. Beim folgenden Angriff der Hauptstädter schob Akaki Gogia hingegen die Kugel flach rechts ins Netz. Immerhin gab der Jahn nicht klein bei, doch trotz mehrerer guter Möglichkeiten durch Joshua Mees (68.) wollte der Anschlusstreffer nicht mehr fallen.

SSV Jahn Regensburg - Union Berlin 0:2 (0:1)

Regensburg: Pentke - Stolze (65. Saller), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl, Lais - George, Freis (37. Mees) - Grüttner, Adamyan (78. Nietfeld). - Trainer: Beierlorzer

Union: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Prömel, Kroos (75. Fürstner) - Gogia (63. Skrzybski), Hartel (78. Kreilach), Hedlund - Polter. - Trainer: Keller



Tore: 0:1 Polter (20.), 0:2 Gogia (57.)

Gelbe Karten: Geipl (5), Lais (2), Nachreiner - Gogia (4), Schönheim (2)

Besonderes Vorkommnis: Busk hält Foulelfmeter von Geipl (20.)

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Thür)

Zuschauer: 9.791