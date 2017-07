Regensburg unterliegt in Bielefeld K.o. in letzter Minute

Enttäuschung bei Jahn Regensburg: Tapfer verteidigte der Aufsteiger ein 1:1, hätte sogar in Führung gehen können, doch am Ende kehrt das Team von Achim Beierlorzer ohne einen Punkt aus Bielefeld in die Oberpfalz zurück.

Trainer Achim Beierlorzer kann aber trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Der Aufsteiger aus Regensburg spielte munter mit, ging in Führung und hielt lange ein 1:1. Der Bielefelder Siegtreffer durch Andraz Sporar resultierte dann aus einem Abwehrfehler.

Zu Anfang zeigte sich Jahn Regensburg noch etwas nervös - wie in der 11. Minute: Torhüter Philipp Pentke leistete sich einen dicken Patzer, als er den Ball völlig unbedrängt zum Gegner spielt, doch Andreas Voglsammer konnte daraus kein Kapital schlagen.

Bielefeld macht das Spiel - Regensburg das Tor

Bielefeld trat energisch auf und suchte das gegnerische Tor. Doch den Oberpfälzern gelang es, dagegen zu halten. Bei Kontern deutete der Jahn immer wieder seine Gefährlichkeit an: In der 24. Minute wieder ein Konter: Marco Grüttner auf Jann George, der die Nerven behielt und den ersten Zweitliga-Treffer seit vier Jahren für Regensburg erzielte. Doch Bielefeld drängte auf den Ausgleich. In der 39. Minute wurden die Hausherren schließlich für ihre Anstrengungen belohnt: Keanu Staude gelang das 1:1 aus 17 Metern. Die Regensburger Abwehr sah dabei nicht gut aus. Kurz vor der Pause hatten die Oberpfälzer die Riesenchance zur erneuten Führung, doch Grüttner verpasste ganz knapp das Tor.

Last-Minute-Tor für Bielefeld

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste hatte Grüttner in der 79. Minute, doch sein Kopfball landete an der Bielefelder Torlatte. In der 84. Minute sah Arminia-Spieler Nils Teixeira nach einem Foul die Rote Karte. Doch Regensburg konnte aus dem Überzahlspiel keine Vorteile für sich herausspielen. Im Gegenteil: In der 90. Minute erzielte Sporar den Bielefelder Siegtreffer, der eine missglückte Rückgabe von Knoll ausnutzte.

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 2:1 (1:1)

Bielefeld: Ortega - Teixeira, Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Kerschbaumer (78. Putaro) - Hemlein (65. Weihrauch), Staude - Klos, Voglsammer (71. Sporar)

Trainer: Saibene

Regensburg: Pentke - Saller (64. Sörensen), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl (88. Gimber), Lais - George, Mees - Adamyan (71. Nietfeld), Grüttner

Trainer: Beierlorzer

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Tore: 0:1 George (23.), 1:1 Staude (39.), 2:1 Sporar (90.)

Zuschauer: 17.333

Rote Karten: Teixeira wegen groben Foulspiels (84.)

Gelbe Karten: Hemlein, Voglsammer, Sporar - Geipl, Saller, Gimber