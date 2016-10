"Highlight" in Stuttgart Fürth will ins obere Tabellendrittel

Die SpVgg Greuther Fürth kann sich zum Abschluss des 8. Spieltages einen Platz im oberen Tabellendrittel sichern. Mit einem Überraschungssieg am Montagabend (20.15 Uhr) beim VfB Stuttgart würden die Franken sogar am Bundesliga-Absteiger vorbeiziehen.

"Wir brauchen eine gute Leistung und die entsprechende Gier, dann kannst du da auch was holen", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck. "Es ist ein Highlight der Saison, vor 45 000 Zuschauern spielen zu dürfen." Die Aufgabe in Stuttgart wird durch den Ausfall von Stammkraft Jürgen Gjasula aber noch schwieriger als ohnehin. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training die Achillessehne gerissen. "Wie waren alle sehr geschockt", sagte Ruthenbeck. "Wir werden den jungen Spielern das Vertrauen schenken."

Junge Spieler sollen Verantwortung übernehmen

Fällt monatelang aus: Jürgen Gjasula

Alternativen sind Nicolai Rapp und Benedikt Kirsch. Rapp hatte Gjasula zuletzt schon in vier Partien ersetzt, als dieser mit Rückenproblemen ausfiel. "Da können viele nochmal einen nächsten Schritt machen. Die Jungs müssen alle Verantwortung übernehmen, um das zu kompensieren", sagte Ruthenbeck. Leicht zu analysieren sei der Gegner nicht gewesen, schilderte Ruthenbeck. Der VfB habe nun einen "neuen Trainer mit einer neuen Idee und wird nicht so spielen, wie in den Wochen davor". Beim VfB erlebt Neu-Coach Hannes Wolf eine knifflige Heimpremiere. Gleich vier Stammkräfte fehlen gegen die Franken, darunter die wichtigen Offensivkräfte Simon Terodde, Tobias Werner und Takuma Asano.