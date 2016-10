0:4-Niederlage in Stuttgart Lehrstunde für Greuther Fürth beim VfB

Der Bundesliga-Absteiger gab von Beginn an die Marschrichtung vor. Keine zwei Minuten waren gespielt, dann lag die SpVgg schon zurück Hajime Hosogai schickte mit einem Traumpass aus der eigenen Hälfte Carlos Mané in die Spitze, der den Ball perfekt annahm und unten rechts einschob. Zwei Minuten später stand es bereits 2:0 für den VfB - und wieder war es Mané, der nach einem schnellen Konter einnetzte. Was für ein Zweitliga-Debüt des 22-jährigen Portugiesen, den die Stuttgarter von Sporting Lissabon ausgeliehen haben.

Stuttgart zerlegt Fürth

Stuttgarts Neuzugang Carlos Mané

Fürth benötigte ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen und versuchte sich zu wehren. Allerdings hatten die Franken kein Rezept gegen diese Klasse-Offensive der Schwaben und so fiel das 3:0 bereits in der 24. Minute nach einem Eckball von Alexandru Maxim: Abwehrspieler Benjamin Pavard setzte sich im Strafraum im Duell mit Serdar Dursun durch und köpfte ein - unhaltbar für Kleeblatt-Keeper Balasz Megyeri. Die Hausherren erspielten sich noch weitere Chancen, die sie zum Glück - aus Sicht der Ruthenbeck-Elf - leichtfertig vergaben. Somit lagen die Franken zur Pause mit einem schmeichelhaften 0:3 zurück.

"Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, das war eine Katastrophe. Dass man nach vier Minuten schon alles herschenkt, das darf nicht passieren." Fürth-Trainer Stefan Ruthenbeck

Endgültige Entscheidung in der 80. Minute

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Der VfB übernahm sofort wieder das Kommando, aber die erste richtig gute Aktion hatten die Gäste in der 58. Minute: Dursun zog aus 16 Metern ab in den langen Winkel, aber Mitch Langerak lenkte den Ball mit einer Flugparade über seinen Kasten. Stuttgart ließ sich davon nicht beirren und hielt das Tempo weiter hoch. Fürth wurde etwas mutiger, zeigte eine ordentliche Leistung - bis zum 4:0 durch Christian Gentner: Der 31-jährige Kapitän der Stuttgarter konnte in aller Ruhe aus 16 Metern in zentraler Position Maß nehmen und problemlos abziehen. In der 87. Minute vergab der eingewechselte Zlatko Tripic die Chance zum Ehrentreffer. Jubelgesänge bei den VfB-Fans - das Team von Trainer Hannes Wolf untermauerte seine Aufstiegsambitionen und verweilt während der Länderspielpause auf dem Relegationsplatz. Die SpVgg Greuther Fürth steht nach acht Spieltagen mit elf Punkten auf dem achten Tabellenplatz.