Teamcheck SpVgg Greuther Fürth Im Übergangsjahr lauert noch Gefahr

Nicht Fisch, nicht Fleisch. Die SpVgg Greuther Fürth durchlebt in der aktuellen Saison ein typisches Übergangsjahr. Nach dem Trainerwechsel geht es allerdings ohne nennenswerte Verstärkungen in die Rückrunde. Nicht ganz ungefährlich!

Mit teils guten, teils aber auch wenig inspirierten Auftritten gehört das Kleeblatt zu den am schwierigsten einzuschätzenden Teams und dümpelt im Tabellenmittelfeld herum. Nach dem Trainerwechsel - Janos Radoki übernahm für den glücklosen Stefan Ruthenbeck - gilt es, eine Mannschaft zu formen, die mittelfristig wieder weiter oben angreifen kann.

So lief die Hinrunde

Im Angriff drückt der Schuh: Zlatko Tripic

Die Hinrundenbilanz fällt durchwachsen aus: Sechs Siege und acht Niederlagen bei drei Unentschieden - Platz zwölf in der Tabelle. Da hatten sich Fans und Verantwortliche vor der Saison etwas anderes vorgestellt. Besonders die Heimauftritte (vier Heimniederlagen!) ließen oft zu wünschen übrig, vor allem auch spielerisch. Tiefpunkte waren sicherlich das 0:3 gegen Aufsteiger Würzburger Kickers und die Negativserie zwischen dem 8. und 11. Spieltag, als vier Partien in Folge verloren wurden. Der Anfang vom Ende für Trainer Stefan Ruthenbeck, der sein Team erst noch zu einem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bochum führte, ehe er nach der 1:2-Niederlage bei Dynamo Dresden gehen musste. "Die Entwicklung der letzten Monate macht uns große Sorgen", begründete Präsident Helmut Hack die Entscheidung.

Erfreulich der 2:1-Sieg im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg und die Auftritte im DFB-Pokal: Dort stehen die Grün-Weißen nach Siegen bei Eintracht Norderstedt (4:1) und zu Hause gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 (2:1) im Achtelfinale. Der Lohn: Am 7. Februar gastiert Borussia Mönchengladbach im Ronhof.

Wer kommt, wer geht?

Stephen Sama, ausgebildet in Bochum, bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool, kommt vom VfB Stuttgart. "Er ist ein resoluter Zweikämpfer und bringt eine gute Mentalität mit", sagte Sportdirektor Ramazan Yildirim über den Abwehrspieler, der in dieser Saison vier Zweitliga-Spiele für den VfB bestritt. Sebastian Heidinger (Vertrag aufgelöst/SC Paderborn) und Georges Davies (ausgeliehen an den österreichischen Klub Floridsdorfer AC) gehören nicht mehr zum Kader.

In der Offensive gäbe es durchaus noch Handlungsbedarf. Noch ist aber kein weiterer Neuzugang in Sicht. Innenverteidiger Erhan Obanor und Angreifer Ante Vukusic könnten noch abgegeben werden, wenn sich Interessenten finden.

Janos Radoki darf als Trainer weiterarbeiten

Hat das Vertrauen: Janos Radoki

In der Trainerfrage war in Fürth nach der Beurlaubung von Stefan Ruthenbeck lange vieles unklar. Janos Radoki, zuvor Coach der U19, sollte zunächst nur bis zur Winterpause bleiben. Doch der neue Mann machte seine Aufgabe so gut, dass er inzwischen einen Vertrag bis zum Saisonende hat. "Janos hat an den richtigen Stellschrauben gedreht und wir haben gemeinsam Ansätze entwickelt und besprochen, mit denen wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen wollen", sagt Sportdirektor Yildirim.

Ausblick auf die Rückrunde

Los geht's mit einem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München. Gleich eine richtungsweisende Partie, denn bei einem Sieg wäre die SpVgg den Abstand zur Abstiegszone vergrößeren und wäre erst einmal aller Sorgen ledig. Bei einer Niederlage freilich ginge der Blick nach unten, zumal danach mit Hannover 96 ein Team in Fürth zu Gast ist, das mehr individuelle Qualität im Kader hat unbedingt den Wiederaufstieg schaffen will.