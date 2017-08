SpVgg Greuther Fürth Kleeblatt und Radoki trennen sich

Am Wochenende hat sich die Vereinsführung zusammengesetzt, um die aktuelle Situation zu analysieren. Man habe sich darauf verständigt, dass auf der Trainerposition neue Ansätze gefunden werden sollen, damit die SpVgg Greuther Fürth so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückfindet. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Mirko Dickhaut das Training der Lizenzmannschaft leiten.

"Es ist schade, dass wir den Weg mit Janos nicht fortsetzen können. Aber am Ende geht es um die Zukunft des Vereins, der über allem steht." Präsident Helmut Hack

"Die Arbeit mit Janos Radoki war eng und vertrauensvoll. Aus unserer Verantwortung heraus, mussten wir diese schwierige Entscheidung treffen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg als Trainer alles Gute und bedanken uns für die geleistete Arbeit", ergänzte Direktor Profifußball Ramazan Yildirim.