SpVgg Greuther Fürth zieht Reißleine Trainer Ruthenbeck muss gehen

Nach der 1:2-Niederlage in Dresden entlässt die SpVgg Greuther Fürth ihren Trainer Stefan Ruthenbeck. Das Traineramt übernimmt Janos Radoki, bislang U19-Trainer beim Kleeblatt, teilte die SpVgg Greuther Fürth in einer Pressemitteilung mit.

Nach der Negativ-Serie in der zweiten Bundesliga will der Verein mit dem Trainerwechsel einen neuen Impuls für den Verein setzen. Deshalb habe sich die SpVgg mit Trainer Stefan Ruthenbeck auf "eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt", heißt es in der Mitteilung weiter. Das gleiche gelte für Co-Trainer Michael Schiele. Zuvor hatte Stefan Ruthenbeck die Verantwortlichen informiert, dass er seinen zum 30. Juni 2017 auslaufenden Vertrag in Fürth nicht verlängern wird. Er hatte das Kleeblatt seit Sommer 2015 betreut. Die SpVgg belegt derzeit Rang 13 - nur drei Punkte trennen Fürth vom Relegationsplatz. Und nur eines der letzten sieben Spiele konnten die Franken gewinnen. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate mache der SpVgg große Sorgen, so Fürth-Präsident Helmut Hack. "Bei unseren Entscheidungen geht es alleine um den Verein", so Hack.

"Unsere Situation ist kritisch und erfordert es, dass wir uns mit den Problemen auseinandersetzen und das haben wir gemacht." Ramazan Yildirim, Direktor Profifußball

Janos Radoki übernimmt

Das Amt des Cheftrainers übernimmt mindestens bis zur Winterpause Janos Radoki, bislang U19-Trainer beim Kleeblatt. Der Inhaber der Fußballlehrerlizenz und frühere Profi – unter anderem beim FC Augsburg, der SpVgg Greuther Fürth und dem SSV Ulm – leitete seit Januar 2013 die A-Jugend der Spielvereinigung. Als Co-Trainer wird Mirko Dickhaut fungieren, der bereits 2013 für zwei Jahre als Co-Trainer die Kleeblatt-Profis betreute.

"Janos hat in den letzten Jahren gute Arbeit in der U19 geleistet und wir trauen ihm zu, an den richtigen Stellschrauben zu drehen." Ramazan Yildirim