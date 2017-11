Spielvereinigung Greuther Fürth Yildirim muss gehen, Azzouzi neuer Sportdirektor

"Wir haben in den vergangenen Wochen die sportliche Situation analysiert und sind im Rahmen dieser Bewertung zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen in der sportlichen Verantwortung und damit neue Impulse notwendig sind", wird Fürths Präsident Helmut Hack in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

"Rachid kennt unseren Verein und wird deshalb keine große Eingewöhnungszeit brauchen. Mit seiner Fußballkompetenz, seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Leidenschaft wird er sich einbringen und uns dabei helfen, diese Situation zu meistern. Wir werden mit aller Kraft gemeinsam daran arbeiten, aus dem Tabellenkeller zu kommen", sagt Hack mit Blick auf den neuen Sportdirektor Azzouzi.

Yildirims Nachfolger Rachid Azzouzi ist kein Neuling bei der Spielvereinigung. Der Marokkaner absolvierte als Spieler insgesamt 169 Partien für die "Kleeblättler", nach seiner Karriere stieg er als Assitent der Geschäftsführung bei der Spielvereinigung ein, 2007 wurde er Team-Manager. Von 2008 bis 2012 lenkte er den Klub als Sportmanager. Danach war Azzouzi Sportdirektor bei St. Pauli und in Düsseldorf, wo die Zusammenarbeit aber jeweils vorzeitig beendet wurde.

"Jeder weiß, dass mir die Spielvereinigung sehr viel bedeutet. Es ist gerade eine schwere Situation, aber es ist für mich eine Herzensangelegenheit, die wir alle im Verein mit viel Energie angehen werden. Es kommt nun auf Geschlossenheit auf allen Ebenen und den Fokus auf das Wesentliche an", sagt Azzouzi in der Vereinsmitteilung.