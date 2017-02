SpVgg Greuther Fürth Deutlicher Heimsieg gegen den Tabellenführer

Zwei Chancen, zwei Tore - eiskalt bestraften die Fürther die Nachlässigkeiten in der Hintermannschaft der Gäste in der ersten Halbzeit. Serdar Dursun sorgte nach 16 Spielminuten für die Kleeblatt-Führung per Fallrückzieher - ein Treffer der Kategorie "Traumtor". Nach einem Einwurf kam der Ball über Robert Zulj und Veton Berisha in die Mitte, wo Dursun artistisch vollstreckte.

Und Fürth legte nach. Wieder reihte sich der agile Zulj in die Riege der Vorbereiter ein, seine Flanke erreichte - an allen Hannoveraner vorbei - Marcel Franke am Fünfmeterraum, der nur noch eindrücken musste. Allerdings: Franke stand wohl hauchdünn im Abseits, ein nicht unbedingt regulärer Treffer. Den Hausherren war's egal, denn sie suchten weiter den Weg nach vorne, dem haushohen Favoriten aus Hannover fiel wenig ein.

Fürth zwei Mal im Glück

Erst in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit trauten sich die Gäste etwas in die Offensive. Den Schwung nahm 96 auch in die zweite Hälfte mit - und hatte Pech, weil der Anschlusstreffer nicht gegeben wurde. Zwei Mal in Folge war Hannovers Sobiech der Pechvogel des Abends. Erst wurde sein vermeintlicher Anschlusstreffer, nachdem Fürth-Torwart Megyeri einen Ball nicht festhalten konnte, wegen vermeintlichem Abseits nicht gegeben (46.). Nur wenig später kam er im Zweikampf mit Fürhts Caligiuri zu Fall (53.) und der mögliche Elfmeterpfiff blieb aus.

Fürth schüttelte sich nur kurz - und versetzte den Gästen wie schon im ersten Durchgang mit einem Doppelschlag den K.o. Erneut Dursun erhöhte (64.) auf 3:0, Berisha gar auf 4:0 (67.). Erst glücklich in Führung geblieben, dann mit zwei tollen Kontern auf 4:0 davongezogen - an diesem Abend lief alles für das "Kleeblatt", das Hannover 96 von der Tabellenspitze stürzte. Hannover blieb nur noch der Ehrentreffer durch einen Prib-Freistoß zum 1:4 (87.).

SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 4:1 (2:0)

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke, Gießelmann - Hofmann - Narey, Zulj (82. Freis), Sontheimer (75. Pinter), van den Bergh - Dursun, Berisha (70. Bolly). - Trainer: Radoki



Hannover: Tschauner - Sorg, Anton, Strandberg, Prib - Bakalorz, Salif Sane - Bech (44. Sobiech), Karaman, Klaus (63. Sarenren-Bazee) - Harnik (73. Fossum). - Trainer: Stendel



Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)

Tore: 1:0 Dursun (16.), 2:0 Franke (21.), 3:0 Dursun (64.), 4:0 Berisha (67.), 4:1 Prib (87.)

Zuschauer: 8.465

Beste Spieler: Dursun, Franke - Karaman

Gelbe Karten: Caligiuri (3), Hofmann (6), Zulj (5), Pinter, Gießelmann (6) - Salif Sane (4), Strandberg (4), Prib (3)