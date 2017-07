Greuther Fürth vor dem Saisonstart SpVgg setzt voll und ganz auf Teamgeist

Gleich am allerersten Spieltag wartet auf die Fürther ein echter Härtetest: Die Saison beginnt bei Absteiger SV Darmstadt 98 (29. Juli, 15.30 Uhr). Aber nachdem das Kleeblatt bei der Generalprobe sogar dem letztjährigen Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 ein torloses Remis abtrotzen konnte, ist den seit vier Jahren in der Zweiten Liga vertretenen Mittelfranken nicht bange. Auch von Verletzungen lassen sich die Fürther nicht die Laune verderben. Stattdessen wird der neu gewonnene Teamgeist heraufbeschworen.

So lief die vergangene Saison

Eigentlich hatte die Saison 2016/17 ganz vielversprechend begonnen. Nach einem 1:0-Sieg gegen den TSV 1860 München konnten sich die Kleeblätter auch im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg auszeichnen. Doch dann folgte ein wahres Wechselbad der Gefühle. Nach einer 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart folgten drei weitere Niederlagen. Noch konnte sich Trainer Stefan Ruthenbeck dank eines Erfolgserlebnisses beim VfL Bochum halten. Als aber am 13. Spieltag gegen Dynamo Dresden eine weitere Niederlage folgte, war Schluss für ihn. Interimstrainer Janos Radoki übernahm und führte das Team sofort wieder zurück ins gesicherte Mittelfeld, was die Verantwortlichen in der Winterpause mit der Beförderung zum Cheftrainer belohnten.

Frankenderby

Neun Partien blieb die SpVgg in der Folge ohne Niederlage. Besonders erwähnenswert für die Mittelfranken ist aber, dass erstmals seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 beide Derbys gegen den 1. FCN von den Kleeblättern gewonnen wurden. Und mit Rang acht tauchte die SpVgg erstmals in der Abschlusstabelle vor der Konkurrenz aus Nürnberg auf. Folgerichtig wurde Radokis Vertrag um zwei Jahre verlängert. "Der Weg, den wir gegangen sind, war ein guter, weil wir unsere ureigenen Tugenden wiederentdeckt haben", lautete die Saisonbilanz von Vereinspräsident Helmut Hack.

Wer kommt, wer geht

Ausgerechnet auf Neuzugang Philipp Hofmann müssen die Grün-Weißen zu Saisonbeginn verzichten. Der Stürmer, der vom FC Brentford aus der zweiten englischen Liga kam, hatte sich im Trainingslager eine Teilruptur des Innenbandes im Knie zugezogen.

Maximilian Wittek, hier noch im Sechzigerdress

Mit Maximilian Wittek haben sich die Kleeblätter vom Absteiger TSV 1860 München einen weiteren ausgewiesenen Zweitliga-Experten geholt. "Den Weg, den mir die Verantwortlichen aufgezeigt haben, möchte ich jetzt mitgestalten", sagte der Verteidiger bei seiner Vorstellung. Allerdings hat sich auch dieser Neuzugang im letzten Vorbereitungsspiel eine Oberschenkelprellung zugezogen, bei ihm ist aber der reguläre Trainingsstart nicht in Gefahr. Sebastian Ernst kam aus Würzburg. Verteidiger Marcel Franke verließ das Kleeblatt hingegen nach zwei Jahren und 53 Zweitligabegegnungen, Robert Zulj spielt nach drei Jahren und 85 Spielen künftig für 1899 Hoffenheim.

Das tut sich im Kader

Zugänge: Maximilian Wittek (TSV 1860 München), Sebastian Ernst (Würzburger Kickers), Philipp Hofmann (FC Brentford), Manuel Torres (Karlsruher SC), Nik Omladic (Eintracht Braunschweig), Richárd Magyar (Hammarby IF), Timo Königsmann (Hannover 96), George Davis (Floritsdorfer AC/war ausgeliehen), Alexandros Kartalis (VfR Aalen/war ausgeliehen)



Abgänge: Marcel Franke (Norwich City), Robert Zulj (1899 Hoffenheim), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Niklas Rapp (FC Erzgebirge Aue/war von 1899 Hoffenheim ausgeliehen), Ilir Azemi (Holstein Kiel), Sebastian Mielitz (Sönderjyske), Andreas Hofmann (Karlsruher SC), Ronny Marcos (SV Ried), Nicolai Rapp (FC Erzgebirge Aue/war von 1899 Hoffenheim ausgeliehen), Johannes van den Bergh (FC Getafe/war ausgeliehen), Sebastian Freis, Zlatko Tripic, Jonas Deumeland (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Janos Radoki (wie bisher)

Radoki: "Mannschaftsgefüge gut weiterentwickelt"

In den ersten zwei Testspielen verlor das Team von Trainer Janos Radoki noch 2:5 gegen den Fünftligisten SpVgg Ansbach und 1:2 gegen den Drittligisten VfR Aalen. Danach feierte der Zweitligist aber einen 3:0-Sieg gegen den FSV Zwickau. Das Trainingslager im österreichischen Waidring beendete die SpVgg mit einem Erfolg gegen den tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen sowie einem 9:0-Kantersieg gegen den Bezirksligisten ASV Zirndorf. Krönung der Vorbereitung war das 0:0 gegen Mainz. Dementsprechend zufrieden war Radoki mit der Vorbereitung. "Wir konnten richtig gut arbeiten, die Mannschaft hat toll mitgezogen und auch das Mannschaftsgefüge hat sich gut weiterentwickelt", sagte er.

"Können nur als Team vorangehen." SpVgg-Trainer Janos Radoki

Marco Caligiuri

Allerdings musste Kapitän Marco Caligiuri das Trainingslager nach einer Zerrung an der Wade vorzeitig abbrechen. Nicht dabei sein konnten die verletzten Mathis Bolly und Marcel Franke. Sercan Sararer fällt sogar noch länger aus, nach einer überstandenen Hüft-OP musste er sich einem erneuten Eingriff an den Adduktoren unterziehen und kann erst in der Winterpause wieder eingreifen. Trotzdem wollen sich die Mittelfranken die Stimmung nicht vermiesen lassen: "Es ist ungewöhnlich, wie die Mannschaft in so kurzer Zeit zusammengewachsen ist. Wir sind zu einer Einheit geworden", beschreibt Abwehrspieler Stephen Sama die gute Stimmung in der Mannschaft. Auf die hatte Cheftrainer Janos Radoki während des Trainingslagers besonders großen Wert gelegt.

Erwartungen an die Saison

Bislang halten sich die Mittelfranken bezüglich ihrer Saisonziele arg bedeckt. Aber das passt ja auch zum jahrelang gepflegten Image der "Unaufsteigbaren", Zwischen 2000 und 2009 war Fürth mit Rang fünf und zwei Jahre darauf mit Platz vier ganz knapp an den Bundesligaplätzen vorbeigeschrammt.