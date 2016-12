Vom Interims- zum Cheftrainer Radoki bleibt Coach bei der SpVgg Greuther Fürth

Der 44-jährige Radoki hatte vor vier Wochen die Franken nach der Trennung von Stefan Ruthenbeck vorläufig übernommen. "Wir haben mit Janos in den letzten vier Spielen zwei Siege und ein Unentschieden erreicht. Er konnte den erhofften Impuls einbringen und wir trauen ihm zu, die Mannschaft in den kommenden Monaten weiter zu stabilisieren", erklärte Präsident Helmut Hack. Assistenztrainer bleibt Mirko Dickhaut, das erste Training im neuen Jahr findet am 3. Januar statt.

"Mir haben diese vier Wochen viel Spaß gemacht und jeder weiß, dass mir die Spielvereinigung sehr am Herzen liegt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich weiter im Profibereich mithelfen darf, die Entwicklung des Kleeblatts erfolgreich zu gestalten." Janos Radoki