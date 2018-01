Keine Tore in Fürth SpVgg Greuther Fürth erkämpft sich gegen Kiel einen Punkt

Die abstiegsgefährdete SpVgg wollte nach dem 0:0 in Bielefeld wieder Heimstärke demonstrieren. Denn zu Hause holten die Franken bislang 16 Zähler, auswärts nur drei. Das Spiel war eine Partie auf Augenhöhe. Die Fürther zeigten eine kompakte Abwehrarbeit und konnte die Offensivbemühungen des Tabellendritten ein ums andere Mal unterbinden. Doch auch die Gäste aus dem Norden standen hinten sicher - Torraumszenen waren daher Mangelware.

Verdiente Punkteteilung

Die größte Chance des Spiels hatte Jurgen Gjasula in der 27. Minute. Doch sein Kopfball ging knapp über das Kieler Tor. In der 70. Minute ließ Marvin Ducksch eine hunderprozentige Chance für den Aufsteiger liegen. In der Schlussphase nahm das Spiel endlich mehr Fahrt auf - Fürth wollte sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden geben. Levent Aycicek verpasste in der 83. Minute knapp das Tor. In der 85. Minute hatte Kiel erneut Glück, als Schiedsrichter Robert Kempter ein klares Foul von Rafael Czichos im Strafraum nicht ahndete. Fürth hat sich diesen Punkt nach einer leidenschaftlichen letzten Viertelstunde auf jeden Fall verdient.

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel 0:0

Fürth: Sascha Burchert - Hilbert (62. Raum), Maloca, Caligiuri, Maximilian Wittek - Gjasula, Gugganig - Aycicek (85. Dursun) - Narey, Reese (89. Steininger), Green

Trainer: Buric

Kiel: Kruse - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Karazor (70. Seydel) - Drexler (83. Peitz), Mühling - Schindler, Lewerenz (62. Weilandt) - Ducksch

Trainer: Anfang

Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 7755

Gelbe Karten: Aycicek (3), Gugganig (2), Caligiuri (4) - Schindler (3), Patrick Herrmann (3), Drexler (5), van den Bergh (2)