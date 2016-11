SpVgg Greuther Fürth Respekt vor Dresdens Offensive

Der Sieg gegen den VfL Bochum vor zwei Wochen war wichtig fürs Selbstvertrauen bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Franken hatten zuvor einen Negativlauf durchlebt, der beinahe auf einem Abstiegsplatz endete. In Dresden will die Elf nun nachlegen.

Platz 13 mit nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - das ist nicht der Anspruch der SpVgg. Man hatte sich mehr erhofft. Doch gerade, als man den Anschluss zu den Topteams schaffen wollte, ging es bergab und eine Niederlagenserie mit vier Pleiten am Stück warf die Kleeblätter zurück. Nun hoffen alle im Verein, dass das 2:1 gegen Bochum die Wende zum Guten war.

Aufsteiger mit großer Offensivqualität

Akaki Gogia traf schon fünfmal für Dynamo.

Trainer Stefan Ruthenbeck weiß, dass der Weg zurück ins gesicherte Mittelfeld nur gelingen kann, wenn sich seine Mannschaft auf ihre Tugenden besinnt und nicht überheblich ist. Mit entsprechend großem Respekt geht seine Mannschaft das Duell bei Aufsteiger Dynamo Dresden an. Besonders die Offensive der Sachsen hat es Ruthenbeck angetan: "Eigentlich sollte man meinen, Dresden steht für ekligen Fußball, das stimmt aber nicht so. Sie haben einen hohen Ballbesitzanteil und viele Ideen", sagte er vor der Partie am Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr). "Das ist typisch für Uwe Neuhaus, der schon in Berlin attraktiven Offensivfußball hat spielen lassen."

Bis auf Platz acht haben es die Gelb-Schwarzen geschafft - 19 Punkte nach zwölf Spielen sind eine starke Bilanz für einen Neuling. Zuletzt stellten vor allem Stürmer Stefan Kutschke (vier Saisontore) und Mittelfeldspieler Akaki Gogia (5) ihre Torgefahr unter Beweis. Ruthenbeck wird sich einiges einfallen lassen müssen. Fraglich ist noch der Einsatz von Offensivmann Sercan Sararer. Der 26-Jährige klagt über Wadenprobleme.