0:2 gegen Heidenheim Fürth kann Abwehrbollwerk nicht knacken

Auswärts ist der 1. FCH in dieser Spielzeit weiter ungeschlagen. Durch den Sieg in Fürth kletterte die Mannschaft sogar auf einen Aufstiegsplatz. Die SpVgg dagegen muss sich - nicht nur, was die Punkte angeht - nach unten orientieren. Spielerisch lief beim Kleeblatt vor der Minuskulisse von nur 7.325 Zuschauern fast überhaupt nichts zusammen. Das Team wird sich enorm steigern müssen, will es in dieser Saison nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden.

Heidenheim schlägt zweimal eiskalt zu

Heidenheim hatte in Fürth gleich zweimal Grund zum Jubeln

Nach der 0:4-Niederlage in Stuttgart hatte Trainer Stefan Ruthenbeck von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert. Um ein Zeichen zu setzen, beorderte er den gerade erst als Gjasula-Ersatz nachverpflichteten Damjan Djokovic in die Startelf. Der 26-jährige Kroate, der schon für den FC Bologna in der italienischen Serie A und für GFC Ajaccio in der französischen Ligue 1 aktiv, zuletzt aber vereinslos war, fügte sich nahtlos ins Spiel der Franken ein. Die hatten freilich so ihre Probleme mit den auswärtsstarken Heidenheimern. Die erste Viertelstunde verlief ausgeglichen, dann nutzten die Gäste ihre erste Konterchance zur Führung: Nach einem Fürther Eckball schaltete das Team von der Ostalb schnell um. Über Marc Schnatterer kam der Ball zu Ben Halloran, der mit einer Direktabnahme SpVgg-Keeper Balazs Megyeri keine Chance ließ.

Wenig Torchancen gegen sicher stehende Gäste

Die Gastgeber mussten also wieder mal einem Rückstand hinterherlaufen. Als sie sich gerade noch sortierten, schlug der 1. FCH ein zweites Mal zu: Diesmal setzte sich Stürmer Tim Kleindienst im Strafraum gegen Marco Caligiuri durch und köpfte unhaltbar für Megfyeri zum 0:2 ein. Erst jetzt kamen die Fürther ihrerseits zu ersten Torchancen. Sowohl Serdar Dursun (29.) als auch Zlatko Tripic (30.) scheiterten aber an Heidenheims Keeper Kevin Müller.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber etwas den Druck. Allerdings ließ die Heidenheimer Defensive nicht viel anbrennen. Und wenn dann doch mal ein Schuss durchkam wie in der 62. Minute von Tripic, war wieder Müller zur Stelle. Die Fürther wirkten zunehmend ideen- und ratlos, wie sie die Abwehr der Gäste knacken sollten. Tatsächlich sprang auch nichts Zählbares mehr heraus. Am kommenden Wochenende geht es zum schweren Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Eintracht Braunschweig. Es brechen schwere Zeiten an für die SpVgg.