Topstart für Leitl FC Ingolstadt feiert Derbysieg in Fürth

Sonny Kittel bescherte dem Bundesliga-Absteiger im ersten Spiel nach der Trennung von Maik Walpurgis ein 1:0 (0:0) bei der zum vierten Mal besiegten SpVgg Greuther Fürth. Im Duell der Fehlstarter traf Kittel vor 8.655 Zuschauern im Ronhof für den Bundesliga-Absteiger in der 55. Minute mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel. Kurz drauf sah Zweitliga-Debütant Matti Langer wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (58.). In Unterzahl konnte Fürth das Spiel nicht wenden. Während Leitl nach dem Schlusspfiff die ersten drei Punkte bejubeln durfte, spitzt sich beim Tabellenletzten Fürth die Situation von Coach Janos Radoki zu.

Leitl mit zahlreichen Veränderungen

Leitl veränderte das FCI-Team nicht nur auf fünf Positionen, er änderte auch das System. Der Interimscoach stellte in der Abwehr von Vierer- auf Dreierkette um. Im Tor stand Ørjan Nyland statt Martin Hansen, der sich im Training verletzt hatte. Auch Janos Radoki nahm mehrere Umstellungen in der Fürther Startelf vor. Die mutige Entscheidung mit Langer ging dabei nicht nur wegen des Platzverweises des Abwehrspielers nach zwei Foulspielen in kurzer Abfolge schief. Beide Mannschaften blieben in der Offensive in der ersten Hälfte fast alles schuldig. Es wurde intensiv gekämpft, aber kaum kombiniert.

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel eine zähe Kraftprobe. Die Gäste intensivierten aber ihre Angriffsbemühungen. Und sie belohnten sich mit ihrem ersten gefährlichen Torschuss: Der agile Kittel hämmerte den Ball nach Zuspiel von Kapitän Marvin Matip ins Fürther Gehäuse. In Unterzahl zeigten die Fürther Moral. Sie kämpften und bemühten sich allerdings vergebens um den Ausgleich. Denn die Ingolstädter entdeckten ihre Abwehrqualitäten aus der Bundesligazeit wieder - gut organisiert stand erstmals in dieser Saison hinten die Null.

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 0:1 (0:0)

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Maloca, Langer - Narey, Pinter, Sontheimer (77. Hofmann), Maximilian Wittek - Omladic (50. Ernst) - Dursun, Berisha (86. Steininger)

Trainer: Radoki

Ingolstadt: Nyland - Morales, Matip, Bregerie, Gaus - Cohen - Christiansen (73. Schröck), Kittel - Lex (86. Pledl), Kutschke, Lezcano (79. Colak)

Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Tor: 0:1 Kittel (55.)

Zuschauer: 8.655

Gelb-Rote Karte: Langer wegen wiederholten Foulspiels (58.)

Gelbe Karten: Caligiuri - Lex