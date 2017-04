0:1-Pleite für das Kleeblätter Erste Niederlage für Fürth in Bochum

Der VfL Bochum hat sich knapp gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 durchgesetzt. Für die Kleeblätter war es die erste Niederlage in Bochum überhaupt.

Thomas Eisfeld gelang bei seinem ersten Startelfeinsatz seit rund einem halben Jahr in der 18. Minute das 1:0 für den VfL, der schon häufiger in dieser Spielzeit eine Führung noch vergab. Fürth, das weiterhin auf dem sechsten Platz rangiert, war jedoch nicht zwingend genug in der Offensive, um der Begegnung noch eine Wende zu geben.

Fürth zu lässig

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Dreier war bei den Bochumern eine gewisse Unsicherheit erkennbar, zumindest der Einsatz stimmte jedoch. Für Fürth war es nach einer zuvor längeren Erfolgsserie die zweite Schlappe in Folge. Ein bisschen war der Mannschaft von Trainer Janos Radoki anzumerken, dass sie in den verbleibenden Spielen weder ins Aufstiegsrennen eingreifen, noch in echte Abstiegsgefahr geraten kann.

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 1:0 (1:0)

Bochum: Riemann - Gyamerah, Hoogland, Bastians - Losilla, Janelt - Gündüz, Stiepermann (84. Rieble) - Eisfeld (79. Canouse) - Wurtz, Quaschner (66. Mlapa)

Trainer: Verbeek

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke, Gießelmann - Gjasula, Kirsch (82. Steininger) - Narey, Schad (75. Freis) - Zulj (60. Berisha) - Dursun, Sararer

Trainer: Radoki

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Tor: 1:0 Eisfeld (18.)

Zuschauer: 11.465

Gelbe Karten: Bastians (2) - Gießelmann (7)