2. Fußball-Bundesliga Gießelmann scheitert vom Punkt

In der 36. Spielminute hatte Schiedsrichter Robert Kampka auf Foulelfmeter (Ken Reichel an Khaled Narey) für die Fürther entschieden. Niko Gießelmann trat an, scheiterte aber am früheren Fürther im Kasten von Eintracht Braunschweig, Jasmin Fejzic. Das war schwach geschossen, und da die Franken aus dem Spiel heraus nicht zwingend vor das Gehäuse der Niedersachsen kamen, war an diesem Tag nicht mehr drin als ein 0:0.

Unruheherd Domi Kumbela

Das gilt auch für die Gäste, die nur wenig hochkarätige Torchancen herausarbeiten konnten. In der ersten Halbzeit war es Domi Kumbela, dessen Schuss in der 12. Minute nur knapp am Fürther Tor vorbeistrich. Kurz vor dem Ende versuchte es der eingewechselte Suleiman Abdullahi, der aber nur das Außennetz traf. Beide Mannschaften suchten vor 8.035 Zuschauern stets den Weg nach vorne, gingen aber nicht das letzte Risiko ein. So geht das 0:0 in Ordnung.

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 0:0

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke (75. Sontheimer), Gießelmann (64. Dursun), van den Bergh - Pinter, Hofmann (61. Gjasula) - Narey, Zulj, Sararer - Berisha. - Trainer: Radoki

Braunschweig: Fejzic - Baffo (46. Zuck), Valsvik, Decarli - Moll - Ofosu-Ayeh, Boland, Hernandez, Reichel - Nyman (72. Abdullahi), Kumbela (80. Hochscheidt). - Trainer: Lieberknecht

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 8.035

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)