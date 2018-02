2. Bundesliga Fürth holt beim Spitzenreiter Düsseldorf ein 1:1

Die Fürther präsentierten sich im Kampf um den Klassenerhalt beim Spitzenreiter Düsseldorf lange Zeit richtig gut. Der Lohn: Die 1:0-Führung nach zehn Minuten durch einen Freistoß von Maximilian Wittek.

Maximilian Wittek jubelt über das 1:0.

Obwohl die Fortuna durchaus Druck entwickelte, konnte die Abwehr der Franken die Hausherren vor dem Strafraum in die Schranken weisen. Und falls nicht, wie nach einer Ecke in der 33. Minute, beförderten sie die Kugel aus dem Gefahrenbereich. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Julian Schauerte zwar die Riesenchance (41.) zum Ausgleich, scheiterte aber im Eins gegen Eins an Fürths Keeper Sascha Burchert.

Erst Abseits, dann doch der Ausgleichstreffer

Der Tabellenführer versuchte es (56.) mit einem Freistoß aus 26 Metern von Kaan Ayhan. Aber der war genau auf Keeper Burchert gezogen. Auf der anderen Seite knallte Wittek (62.) die Kugel direkt in die Düsseldorfer Mauer. Nach 65 Minuten lag der Ball zwar im Fürther Netz, aber Rouwen Hennings stand bei seinem Schuss aus kurzer Distanz im Abseits. In der 77. Minute zählte es doch: Takashi Usami erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer. Ausgerechnet der kurz zuvor Eingewechselte belohnte das Vertrauen durch den sicheren Treffer.

Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte (60. Usami), Ayhan, Andre Hoffmann, Gießelmann - Neuhaus, Sobottka - Zimmer, Lovren - Hennings, Fink (60. Nielsen). - Trainer: Funkel

Fürth: Sascha Burchert - Hilbert, Maloca, Caligiuri, Maximilian Wittek - Gugganig, Aycicek (61. Magyar) - Narey, Green, Ernst (90.+1 Steininger) - Raum (85. Dursun). - Trainer: Buric



Tore: 0:1 Maximilian Wittek (10.), 1:1 Usami (76.)

Gelbe Karten: Fink (3), Ayhan (7) - Green (3), Maximilian Wittek (7), Gugganig (3), Ernst (3)

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Zuschauer: 23.849