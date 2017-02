1:0-Sieg gegen Fortuna Fürths Aufwärtstrend hält an

Die SpVgg Greuther Fürth schlägt Fortuna Düsseldorf mit 1:0 und bejubelt den 400. Zweitliga-Sieg im Sportpark Ronhof. Robert Zulj erzielt das Siegtor und schießt die Funkel-Truppe in die Krise.

Die Franken gingen optimistisch in die Partie und vertrauten auf die zuletzt guten Leistungen vor heimischem Publikum - das ging auf: Von den letzten fünf Ligaspielen im Ronhof konnten sie nunmehr vier gewinnen.

Fürths Trainer Janos Radoki veränderte seine Mannschaft gegenüber dem 0:0 bei Erzgebirge Aue auf insgesamt vier Positionen: Andreas Hofmann, Johannes van den Bergh, Robert Zulj und Mathis Bolly rückten für Ádám Pintér, Sercan Sararer, Sebastian Freis sowie Veton Berisha in die Startelf. Friedhelm Funkel verzichtete dagegen auf Umstellungen - Düsseldorfs Coach vertraute der Elf, die zuletzt einen Punkt gegen Kaiserslautern holte.

Zulj staubt zum 1:0 ab

Keine Chancen in der ersten halben Stunde, lediglich ein vorsichtiges, kontrolliertes Abtasten beider Mannschaften, viele Fehlpässe und Missverständnisse im Mittelfeld. Umso überraschender die Führung für Fürth in der 41. Minute: Khaled Nareys Flanke erreichte Serdar Dursun, dessen Kopfball ging an den Arm von Düsseldorfs Abwehrspieler Kevin Akpoguma. Von dort landete der Ball bei Zulj, der aus drei Metern problemlos seinen zweiten Saisontreffer markierte.

Die Fortuna kam motiviert aus der Kabine und hatte sofort nach dem Wiederanpfiff die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich:

Rouwen Hennings brachte das Leder von links in die Mitte zu Akpoguma, der es per Kopf an den Pfosten lenkte. Zwei Minuten später hatte Ihlas Bebou das 1:1 auf dem Fuß, konnte den Ball aber nicht kontrollieren und über die Torlinie drücken. Düsseldorf war fortan hellwach, die Kleeblättler setzten auf Entlastungskonter.

Fürth klettert auf Rang zehn

Hervorragende Stimmung im Stadion, auch wenn die Zuschauer kein gutes Spiel ihrer Mannschaft sahen. Immerhin durften sie noch fast das 2:0 bejubeln: Zulj brachte einen Freistoß in den Strafraum von Michael Rensing, aber alle Fürther verpassten die Kugel und Düsseldorfs Keeper konnte sie gerade noch über die Latte lenken. Die Fortuna konnte nichts mehr entgegensetzen, ihre Negativserie hält weiter an: Das Funkel-Team ist seit acht Ligapartien ohne Dreier. Ganz anders die Mittelfranken - sie sammelten den siebten Punkt seit der Winterpause.