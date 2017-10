2:1 gegen SV Sandhausen Greuther Fürth holt dritten Saisonsieg

Die kriselnde SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga durch ein 2:1 gegen Sandhausen vorübergehend auf den Relegationsplatz gesprungen. Falls der 1. FC Nürnberg Schützenhilfe leistet, bleiben sie auf diesem Rang.

Durch den Sieg konnten die Mittelfranken zumindest zeitweise die Abstiegsränge verlassen. Jetzt liegt es am Konkurrenten aus Franken: Falls der 1. FC Nürnberg den 1. FC Heidenheim besiegt (Sonntag, 13.30 Uhr), würden die Fürther auch nach diesem Spieltag auf dem Relegationsplatz bleiben.

Effektive Mittelfranken

Beide Teams zeigten einen engagierten Auftritt. Allerdings taten sie sich mit Torchancen wirklich schwer. In der 28. Minute aber bekam Naray das Leder im Strafraum perfekt serviert. Er ließ den Ball noch einmal aufticken und beförderte ihn im Sprung mit einem Lupfer über den herausstürmenden Torhüter Marcel Schuhen ins Netz.

Fürth antwortet auf den Ausgleichstreffer prompt

Obwohl es lange nicht so aussah, als ob die Gäste noch nachlegen könnten, gelang den Sandhausenern der Ausgleichstreffer. Ermöglicht wurde dieser aber nur durch einen dicken Abwehrschnitzer von Marco Caligiuri. An der Torauslinie ließ er Richard Sukuta-Pasu ziehen und so konnte der aus spitzem Winkel (79.) ins kurze Eck vollenden. Doch die Fürther Antwort folgte prompt: Richárd Magyar verlängerte eine Ecke mit dem Hinterkopf und drei Meter vor dem Tor musste Mario Maloca (81.) nur noch den Fuß hinhalten.

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

SpVgg Greuther Fürth: M. Funk - M. Caligiuri, Magyar, Maloca - Hilbert, Sontheimer (89. Gugganig), Gjasula (70. Pintér), Max. Wittek - Aycicek (77. Dursun) - Raum, Narey

SV Sandhausen: Schuhen - Klingmann, M. Seegert, Knipping (64. Zejnullahu), Paqarada (77. Aygünes) - Stiefler, Linsmayer - Daghfous, Förster, Herrmann (51. Wright) - Sukuta-Pasu



Tore: 1:0 Narey (27.), 1:1 Sukuta-Pasu (78.), 2:1 Maloca (81.)

Gelbe Karten: Max. Wittek (5), Sontheimer (1) / Knipping (2), Paqarada (3)

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 6.870