SpVgg Greuther Fürth Ein langer Weg zum rettenden Ufer

So lief die Hinrunde

Nach Platz neun und acht in den beiden vorangegangenen Spielzeiten lautete das Saisonziel der Fürther, sich wiederum zu verbessern und mindestens im gesicherten Mittelfeld zu landen. Davon ist das Kleeblatt meilenweit entfernt. Die SpVgg überwinterte auf einem direkten Abstiegsplatz. Aufs rettende Ufer fehlen aktuell vier Punkte. Zu wenig für den Klub, der in der "Ewigen Tabelle" der 2. Bundesliga inzwischen an erster Stelle steht.

Die aktuelle Horrorsaison war so nicht zu erwarten gewesen. Ex-Trainer Janos Radoki, der Ende August entlassen wurde, sprach noch kurz vor Saisonstart davon, dass sich das Mannschaftsgefüge "toll weiterentwickelt" und alle Spieler in der Vorbereitung fantastisch mitgezogen hätten. Offenbar eine fatale Fehleinschätzung.

Der Saisonstart ging mit vier Niederlagen jedenfalls gründlich in die Hose. Radoki wurde freigestellt, mit Damir Buric übernahm ein Trainer, der zuvor beim FC Admira Wacker Wien in Österreich und bei Hajduk Split in Kroatien gearbeitet hatte, allerdings noch nie in der deutschen 2. Bundesliga. Unter dem Kroaten gelang am 6. Spieltag der erste Sieg - ein 3:1 über Fortuna Düsseldorf. Nach einer weiteren Durststrecke von drei Niederlagen fing sich die Mannschaft - zu spät, um die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz zu beenden.

Wer kommt, wer geht?

Sein Comeback wird herbeigesehnt: Der lange verletzte Nik Omladic

Personell hat sich in Fürth in der Winterpause bisher nichts getan. Rückkehrer Roberto Hilbert, der - weil vertragslos - im Oktober zur Mannschaft stieß, ist nach wie vor der letzte Zugang am Ronhof. Sportdirektor Rachid Azzouzi, der während der Hinrunde den beurlaubten Ramazan Yildirim ablöste, versuchte bisher vergeblich, Spieler auszuleihen, die unter Buric keine Rolle mehr spielen. Dabei würde die SpVgg gleich einer Hand voll Spielern keine Steine in den Weg legen, sollten sie einen neuen Klub präsentieren.

Die Krux: Wenn keine Spieler gehen, ist der finanzielle Spielraum für Verstärkungen gering. Da der Kader ohnehin schon sehr aufgebläht ist, würde ein Transfer auch nur dann Sinn machen, wenn derjenige Spieler eine sichere Verstärkung darstellt. Bedarf besteht eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Während Mathis Bolly (Wadenbeinbruch) und Adam Pinter (Sprunggelenk) noch länger ausfallen, könnten immerhin die Langzeitverletzten Nik Omladic (Probleme mit der Fußsohle) und Sercan Sararer (Adduktoren) in absehbarer Zeit wieder zur Verfügung stehen.

Buric schwärmt: "Sehr sehr gutes Trainingslager"

Zuversichtlich: Trainer Damir Buric

Buric hat die Mannschaft im spanischen Jerez de la Frontera auf die Rückrunde vorbereitet und attestierte seiner Mannschaft "ein sehr sehr gutes Trainingslager". Ob sich die Eindrücke bestätigen, wird man allerdings erst sehen, wenn die Elf wieder auf dem Platz steht. Im einzigen Testspiel trifft die Mannschaft an diesem Mittwoch (17.01.18) auf den SV Darmstadt 98, ehe es zum Rückrundenauftakt zu Arminia Bielefeld geht.

Wie wird die Rückrunde?

Apropos Bielefeld: Das erste Spiel kann richtungsweisend sein für den weiteren Verlauf der Rückrunde. Bei einer Niederlage droht der Rückstand auf den Relegationsplatz schon auf vier Punkte anzuwachsen. Im ersten Heimspiel danach trifft die SpVgg auf den Tabellenzweiten Holstein Kiel - ebenfalls keine leichte Aufgabe.

In Fürth, so viel scheint klar, ist bis zuletzt Abstiegskampf angesagt. Ausgang ungewiss. Denn der Weg zum rettenden 15. Tabellenplatz ist weit. Teams wie Darmstadt, Heidenheim oder Braunschweig, die in der Tabelle vor den Fürthern stehen, verfügen von der Papierform her über die besseren Kader und haben teilweise in der Winterpause personell nachgerüstet. Die SpVgg wird sich nur retten, wenn sie ihre Heimstärke beibehält (derzeit Platz vier in der Heimtabelle), aber gleichzeitig auch mal auswärts punktet. Auf fremden Plätzen ist Fürth die mit Abstand schlechteste Mannschaft der Liga (sieben Niederlagen, zwei Unentschieden, noch kein Sieg). Mit so einer Bilanz steigt man ab.