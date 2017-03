SV Sandhausen - Greuther Fürth Fürth kann in Sandhausen einen Punkt retten

Greuther Fürth ging mit breiter Brust in die Partie. Das Team von Janos Radoki zeigte zunächst einen guten Zug zum Tor. Pech nur, dass Sercan Sararers (9.) Fernschuss an den Pfosten klatschte, Veton Berisha hatte ihn noch leicht abgefälscht.

Die ersten Früchte der Ballarbeit ernteten kurz darauf dagegen die Gastgeber. Moritz Kuhn zirkelte in der 14. Minute einen Freistoß aus 30 Metern über die Mauer in den Fürther Kasten. Balasz Megyeri erreichte das Leder nicht mehr. 1:0 für den SV. Fürth versuchte nach dem Rückstand wieder ins Spiel zurückzufinden, doch nach vorne fehlten einfach die zündenden Ideen.

Sandhausen dominiert, Fürth passiv

In die zweite Hälfte starteten die Kleeblätter dann zu passiv. Dass war zu wenig, um aus dieser Partie etwas Zählbares mitzunehmen. Sandhausen diktierte dagegen das Spielgeschehen und setzte weiter auf die drei Punkte, da man aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt mitgenommen hatte.



Kleeblatt-Coach Radoki reagierte und wechselte Mittelstürmer Serdar Dursun für Dominik Schad ein. Berisha rückte nach rechts und überließ dem Joker die Spitze neben Sararer. Zunächst ohne Erfolg, denn Sandhausen hielt die Gäste erfolgreich fern vom eigenen Tor. Dann stach der Joker doch noch. Nach einem Freistoß von Nico Gießelmann, stieg Dursun völlig unbedrgängt am Elfmeterpnkt hoch und köpfte seinen 8. Saisontreffer unhaltbar für Marco Knaller in die Maschen. Der glückliche 1:1-Ausgleich in der 88. Minute bringt am Ende immerhin noch einen Punkt. Damit bleiben sie in der Tabelle als Siebte weiter vor dem fränkischen Rivalen aus Nürnberg.

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:0)

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Gordon, Knipping, Roßbach - Linsmayer, Kulovits - Kuhn (75. Wooten), Stiefler (64. Sukuta-Pasu), Kosecki (88. Karl) - Höler. - Trainer: Kocak

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Rapp (79. Steininger), Gießelmann - Pinter, Hofmann - Schad (59. Dursun), van den Bergh - Sararer, Zulj (27. Sontheimer) - Berisha. - Trainer: Radoki

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim) Tore: 1:0 Kuhn (14.), 1:1 Dursun (88.)

Zuschauer: 4813

Beste Spieler: Roßbach, Kuhn - Gießelmann, Pinter

Gelbe Karten: - Pinter (2), Hofmann (7)

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 10:9 Ecken: 4:2 Ballbesitz: 45:55 Prozent Zweikämpfe: 111:92