1:1 im Kellerduell Fürth kassiert bitteren Last-Minute-Ausgleich

Die Partie des Drittletzten Darmstadt gegen den Vorletzten Fürth war Abstiegskampf pur. Keines der beiden Teams konnte spielerisch glänzen. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit verspielte die SpVgg die Führung und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

In dem mäßigen Spiel gelang der einzige Treffer der Fürther durch eine Standardsituation. Darmstadt benötigte mehr als 90 Minuten für den Ausgleichstreffer. Durch den Gegentreffer in der Nachspielzeit bleiben die Franken auf dem Abstiegsrang 17.

Einmal Latte, ein Freistoßtor

Maximilian Wittek (l) jubelt über seinen Treffer zum 1:0.

Bis auf einen angefälschten Lattentreffer (12.) von Jürgen Gjasula nach einer unglücklichen Abwehr von Torhüter Daniel Heuer Hernandez gab es lange wenig Konstruktives zu sehen. Erst ein fantastischer Freistoß von Maximilian Wittek (45.) ins rechte obere Eck brachte die überraschende Führung für die Kleeblätter.

Fahrlässig vertändelte Angriffsversuche

Darmstadt versuchte, sich zu wehren. Felix Plattes Schuss parierte der Fürther Keeper (53.) Sascha Burchert, Aytac Sulu (62.) zielte über den Kasten. Die Fürther Angriffsversuche waren allesamt viel zu verfahren. So lief die Spielvereinigung in der 67. Minute mit vier gegen zwei Spielern auf das gegnerische Tor zu. Narey vertändelte aber bereits vor dem Strafraum den Ball. In der Nachspielzeit kam es dann noch dicker: Hamit Altintop (90. +4) schaffte doch noch den Ausgleichstreffer. Damit wurden die Franken für ihr arges Spiel auf Zeit bestraft.

SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98 1:1 (1:0)

Fürth: Sascha Burchert - Hilbert (83. Ernst), Magyar, Caligiuri, Maximilian Wittek - Gugganig, Sontheimer (62. Dursun) - Gjasula - Raum (75. Steininger), Green, Narey. - Trainer: Buric

Darmstadt: Heuer Fernandes - Großkreutz, Höhn, Sulu, Holland - Kamavuaka (51. Stark), Altintop - Sirigu (77. Bezjak), Tobias Kempe - Platte, Mehlem (62. Maclaren). - Trainer: Schuster



Tore: 1:0 Maximilian Wittek (45.), 1:1 Altintop (90.+4)

Gelbe Karten: Caligiuri (3), Raum (2), Sontheimer (4) - Kamavuaka (2), Stark (5), Altintop (8), Bezjak

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Zuschauer: 8.210