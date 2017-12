1:0 gegen Heidenheim Fürth macht Boden gut im Abstiegskampf

"Wir sind einfach zu brav", rügte Fürth-Coach Damir Buric sein Team vor dem Spiel und erwartete eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage in Duisburg. Dafür tauschte er sein Mittelfeld aus, brachte Jurgen Gjasula und Richárd Magyar für Levent Aycicek und Patrick Sontheimer. Ein glückliches Händchen, wie sich im Laufe der Partie herausstellen sollte.

Kontrollierte Spielweise von Anfang an

Das Kleeblatt startete mutig, nahm von Beginn an das Heft in die Hand und ging in der 29. Minute verdient in Führung: Heidenheims Abwehr bekam einen Fürther Angriff nicht unter Kontrolle, der Ball landete rechts außen bei Gjasula, der ihn über Keeper Kevin Müller zum langen Pfosten chipte. Dort stieg der Schwede Magyar höher als Heidenheims Ronny Philp und köpfte zum 1:0 ein. Die Gäste zeigten sich bemüht im Spiel nach vorne, hatten aber keine nennenswerten Chancen zum Ausgleich.

Mangelnde Chancenverwertung der Fürther

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Die Hausherren waren die zielstrebigere Mannschaft, erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, hätten mindestens einen weiteren Treffer erzielen müssen. Spätestens in der 79. Minute, als Julian Green aus 16 Metern Entfernung nur den Pfosten traf. Bei Heidenheim hatte lediglich Arne Feick hatte in der 58. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber aus zehn Metern an Fürths Tormann Sascha Burchert.

Relegationsplatz in Reichweite

Der Tabellenvorletzte rückte durch diesen Sieg bis auf einen Zähler an den SV Darmstadt 98 und den Relegationsrang heran. Heidenheim hat nur noch vier Punkte Vorsprung vor den Franken.