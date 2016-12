0:2 gegen St. Pauli Vierte Heimniederlage für ideenlose Fürther

Für die Franken war es bereits die vierte Saison-Heimniederlage - die erste unter dem neuen Trainer Janos Radoki. In der Tabelle rutschen sie damit auf den zwölften Platz ab. St. Pauli feierte den zweiten Saisonsieg, bleibt Tabellenletzter, hat aber nun wieder Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen.

Die Geschichte des Spiels vor 10.015 Zuschauern ist schnell erzählt: Eine Stunde lang tat sich auf dem Platz kaum etwas im Ronhof. Extrem wenig Torraumszenen, kaum Chancen - das 0:0 war bis dahin das logische Ergebnis eines ereignislosen Spiels, in dem es so wenig Torschüsse gab wie in keiner Zweitligapartie dieser Saison zuvor. Die Gäste aus Hamburg standen hinten sicher und ließen wenig bis nichts zu. Nach vorne freilich waren die Paulianer genauso harmlos wie die Gastgeber.

Fürth hilflos - St. Pauli kontert

Nach der Pause war dann sogar der Tabellenletzte etwas agiler. Den Lohn dafür gab es in der 64. Spielminute: Waldemar Sobota setzte sich rechts an der Torauslinie durch, passte dann nach innen zu Aziz Bouhaddouz, der zunächst abgeblockt im zweiten Versuch zum 0:1 traf.

"Das ist eine Riesenerleichterung, dass wir jetzt zumindest Anschluss halten können." Ewald Lienen

In der Folge bemühten sich die Fürther um mehr Offensivaktionen. Die Gäste standen nun hinten drin, lauerten auf Konter und hatten die besseren Tormöglichkeiten. In der 82. Minute köpfte der eingewechselte Fabrice-Jean Picault noch völlig freistehend am Tor vorbei. Die Entscheidung fiel dann aber in der 90. Minute: Nach einem Fürther Freistoß schloss Cenk Sahin einen Konter zum 2:0-Endstand ab.

SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli 0:2 (0:0)

Fürth: Megyeri - Narey, Franke, Gugganig, Heidinger - Kirsch (57. Dursun), Hofmann, Djokovic (81. Vukusic) - Bolly, Sararer, Berisha (67. Tripic). - Trainer: Radoki

St. Pauli: Heerwagen - Hedenstad, Sobiech, Gonther, Keller - Nehrig - Sobota, Choi (81. Avevor), Neudecker (67. Miyaichi), Sahin - Bouhaddouz (78. Picault). - Trainer: Lienen

Tore: 0:1 Bouhaddouz (64.), 0:2 Sahin (90.+1)

Zuschauer: 10.015

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)