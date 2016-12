Karlsruhe-Fürth 1:2 Fürth siegt dank tollem Auftakt und Elferglück

Der Karlsruher SC zeigte in der ersten Halbzeit eine desolate Leistung. Und diese wurde von der Fürther Offensive eiskalt ausgenutzt. Mit zwei Treffern gelangten die Mittelfranken auf die Erfolgsstraße. Auf Grund zweier Elfmeter für die Gastgeber mussten sie in der zweiten Halbzeit zittern. Doch am Ende reichte es zum 2:1-Erfolg.

Blitzauftakt in der ersten Hälfte

Nach einem Freistoß von der rechten Seite legte Sercan Sararer mit dem Kopf ab, Khaled Narey nahm den Ball mit der Brust mit und schloss zum Führungstreffer (6.) für die Gäste ab. Nach 24 Minuten legten die Mittelfranken gleich nochmal nach: Mathis Bolly erhöhte auf 2:0. Nur zwei Ballzüge genügten den Fürthern zum erfolgreichen Konter. Und das waren bei weitem nicht die einzigen Chancen der Kleeblätter in der ersten Halbzeit. Die Gastgeber hingegen brachten ihre Pässe im Angriffsdrittel nicht an den Mann, was deren Fans zu lauten Unmutsäußerungen gegen Trainer Tomas Oral provozierte.

Elfmeterdrama der Gastgeber

In der zweiten Halbzeit mühte sich Karlsruhe etwas mehr. Doch lange kam auch dabei nichts zählbares heraus. Nach 80 Minuten benötigten sie einen Strafstoß, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Dimitrios Diamantakos traf zum 1:2. In der letzten Minute der regulären Spielzeit hätten die Franken fast noch den Ausgleichstreffer erzielt. Den zweiten Elfmeter für die Hausherren verschoss Diamantakos aber.

Gedenkminute

Wie in allen Stadien der Bundesliga und 2. Liga gab es im Wildpark eine Schweigeminute und Trauerflor an den Trikots zum Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien. Dabei waren auch zahlreiche Mitglieder und Begleiter des brasilianischen Erstliga-Clubs Chapecoense ums Leben gekommen.

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:2)

Karlsruhe: Vollath - Bader, Thoelke (32. Kom), Stoll, Sverko (56. Mavrias) - Prömel, Yamada - Valentini (62. Hoffer), Rolim, Kamberi - Diamantakos. - Trainer: Oral

Fürth: Megyeri - Heidinger, Franke, Rapp, Gießelmann - Hofmann, Djokovic - Narey, Bolly (77. Dursun), Sararer (79. Tripic) - Berisha (90.+2 Freis). - Trainer: Radoki

Tore: 0:1 Narey (6.), 0:2 Bolly (24.), 1:2 Diamantakos (80. Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Yamada (3), Bader, Hoffer - Djokovic (2), Narey (4), Heidinger (2), Gießelmann (5)

Besonderes Vorkommniss: Balazs Megyeri (Fürth) hält den Foulelfmeter von Dimitrios Diamantakos (90.)

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 10.575