Sorgen werden wieder größer Fürth unterliegt bei Dynamo Dresden

Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck wollte "nicht nur hinten drin stehen und auf Konter warten, sondern aktiv sein und immer wieder versuchen schon weiter vorne zu pressen". Und das gelang seinem Team auch - allerdings nur die ersten 20 Minuten. Bereits in der 2. Minute hätte Fürth in Führung gehen können: Ein Schuss aus 16 Metern von Benedikt Kirsch ging knapp über das Tor.

In der 17. Minute dann die erste Chance für Dresden: Florian Ballas zog vom Elfmeterpunkt ab, aber der Ball landete in den Armen von Balasz Megyeri. Aber nur drei Minuten später zappelte der Ball im Fürther Tor: Marco Caliguri verlängerte unglücklich, Akaki Gogia nahm dankend an traf zur Dresdner Führung. Fürth war bis dahin die bessere Mannschaft. Dresden kam nun besser ins Spiel und setzte Fürth unter Dauerdruck.

Dynamo drängt Fürth in die Defensive

Auch nach der Pause stand das Tor der Franken unter Dauerbeschuss: In der 48. Minute ging ein Ball von Gogia knapp über das Fürther Tor, in der 52. parierte Megyeri einen abgefälschten Schuss , eine Minute später scheiterte Marco Hartmann am Fürther Keeper. In der 60. hatte Stefan Kutschke die Riesen-Chance für Dresden - Megyeri war längst geschlagen, doch der Dresdner traf aus kurzer Distanz statt dem Tor einen Abwehrspieler. Dresden präsentierte sich sehr offensiv und drängte auf das 2:0. Greuther Fürth sendete in der 77. Minute ein Lebenszeichen: Veton Berisha zog aus 17 Metern ab, Dresdens Torwart Marvin Schwäbe faustete den Ball nach vorne - das war die dicke Möglichkeit zum Ausgleich. In der 87. Minute machte dann Gogia mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Serdar Dursun kam zu spät.

Dynamo Dresden - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller - Lambertz (73. Aosman), Hartmann, Hauptmann (82. Konrad) - Gogia, Kutschke (90. Testroet), Berko

Trainer: Neuhaus

Fürth: Megyeri - Heidinger, Franke, Caligiuri (51. Bolly), Narey - Kirsch (70. Schad), Hofmann, Djokovic - Berisha (77. Dursun), Zulj, Freis

Trainer: Ruthenbeck

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Tore: 1:0 Gogia (20.), 2:0 Gogia (86.), 2:1 Dursun (90.+2)

Zuschauer: 28.097

Gelbe Karten: Hauptmann (2), Lambertz (2), Berko (2), Hartmann (2) - Djokovic, Franke, Kirsch, Narey (3)