0:1-Niederlage für die Franken Kaiserslautern schubst Fürth in den Keller

Beide Teams konnten nicht verbergen, warum sie erst neun (Fürth) respektive sieben (FCK) Tore erzielt haben. Und erst recht nicht, dass ihnen die Nähe zu den Abstiegsrängen nicht so ganz geheuer ist. Kaiserslautern mehr Ballbesitz, Fürth traute sich wenig zu. Die Pfälzer konnten sich in deshalb in dem schwachen Spiel knapp mit 1:0 durchsetzen. Die SpVgg Greuther Fürth steht durch die Niederlage nach insgesamt vier verlorenen Spielen ohne eigenen Treffer nun in direktem Kontakt zum Relegationsplatz 16. Den Nichtabstiegsrang halten sie nur noch mit einem einzigen Punkt Vorsprung. Für Trainer Stefan Ruthenbeck wird es allmählich ungemütlich.

"Nach dem Pokalsieg gegen Mainz haben wir uns das sicherlich anders vorgestellt." Fürths Routinier Sebastian Freis

Kaiserslautern mit mehr Ballbesitz

Auf Seiten der Gastgeber gab es im Vergleich zum Mittwoch zwei Wechsel: Balasz Megyeri kehrte für Sascha Burchert ins Tor zurück, zudem begann Niko Gießelmann anstelle vom gelbrot-gesperrten Sercan Sararer.

So richtig Druck machten eigentlich nur die roten Teufel. Erst nach sieben Minuten trauten sich die Fürther erstmals vors gegnerische Tor, Veton Berisha stand dabei aber im Abseits. Bei weiteren langen Bällen fehlte es den Kleeblättern an der nötigen Präzision. Doch nachdem die Franken die Lauterer bei ihren Angriffsbemühungen zumindest in der ersten Halbzeit bereits an der Mittellinie abfangen konnten, ging in dieser Phase weniger Gefahr vom Gast aus. Die wenigen Chancen wurden auf beiden Seiten kläglich vertändelt. Kaiserslauterns Lukas Görtler (31.) traf beim Kopfball nicht richtig, obwohl er völlig frei stand. Dem Fürther Narey (36.) sprang der Ball zu weit vom Fuß, das beendete den Angriffsversuch von der linken Seite.

Keine Ideen nach der überraschenden Gästeführung

Wie aus dem Nichts entstand der Führungstreffer für die Gäste. Osayamen Osawe narrte gleich zwei Fürther Abwehrkräfte und verwandelte in der 51. Minute zum 1:0. Nach 61 Minuten hatte Sebastian Freis den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Doch anstatt völlig frei stehend einfach draufzuhalten, legte quer auf Robert Zulj ab, der ebenfalls nicht zum Zuge kam.

"Es ist einfach mein Job, Tore zu schießen. Und das möchte ich so gut wie möglich erledigen." Matchwinner Osayamen Osawe

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)

Fürth: Megyeri - Heidinger, Franke, Caligiuri, Gießelmann (77. Tripic) - Hofmann - Narey, Zulj, Kirsch (65. Dursun), Freis (77. Davies) - Berisha. - Trainer: Ruthenbeck

Kaiserslautern: Pollersbeck - Mwene, Koch, Ewerton, Aliji - Ziegler - Moritz, Gaus - Stieber (90.+3 Frey) - Görtler (79. Vucur), Osawe (90. Shipnoski). - Trainer: Korkut

Tor: 0:1 Osawe (51.)

Gelbe Karten: Zulj (4) - Mwene (3), Gaus (2)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 8.490