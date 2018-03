2. Bundesliga Kommt der Club wieder in die Spur?

Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr)

Nach der Derby-Niederlage steht für die Nürnberger der schwere Gang nach Bielefeld an. Auf der Alm soll der verlorene Dreier zurückgeholt werden: "Wir hätten es natürlich gerne verhindert, aber leider hat es uns nach elf ungeschlagenen Spielen wieder erwischt", blickt Club-Trainer Michael Köllner auf das 0:2 gegen Fürth zurück. "Unsere Ausgangslage ist aber weiterhin sehr gut."

Aber Achtung: Die Arminia gewann das Hinspiel beim Club mit 2:1. Mit einem weiteren Sieg könnten die Ostwestfalen Angriff auf Platz drei nehmen. Köllner warnt deshalb: "Ich erinnere nur an das Hinspiel, das wir verloren haben. Diese Scharte wollen wir ausmerzen. Es wird aber eine schwere Aufgabe." Wieder mit dabei sind der im Derby gesperrte Enrico Valentini und auch Federico Palacios, der verletzt ausgewechselt worden war.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13 Uhr)

Der Derbysieg gibt Rückenwind.

Während sich der Club neu sammelt, strotzen die Fürther vor Selbstvertrauen. Trainer Damir Buric will sich vor dem Kellerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern aber nicht von dem eigenen Aufwärtstrend blenden lassen. "Wir dürfen nicht auf die Tabelle schauen, sondern müssen nach der Aktualität gehen", mahnt er.

Der 1. FC Kaiserslautern ist zwar weiter Schlusslicht, hat sich unter dem neuen Trainer Michael Frontzeck aber in den zurückliegenden Wochen erheblich steigern können. "Frontzeck hat der Mannschaft frisches Blut injiziert", sagt Buric und ahnt: "Dieses Spiel wird kein Leckerbissen, wir brauchen taktische Disziplin. Lautern wird wieder ein Spiel, in dem alle an ihre Grenzen gehen müssen." Neben den Langzeitverletzten müssen auch Adam Pinter, Uffe Bech und Kaylen Hinds passen.

SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt (Samstag, 13 Uhr)

Nachdenklich: FCI-Trainer Stefan Leitl

Beim FC Ingolstadt geht derweil die Achterbahnfahrt durch die 2. Bundesliga weiter. Runter, rauf, jetzt wieder runter - die Formkurve der Schanzer gleicht der der "Wilden Maus". Zuletzt gab es ein 0:1 gegen den VfL Bochum - für Geschäftsführer Harald Gärtner kein Grund, an Trainer Stefan Leitl zu zweifeln. Stattdessen gibt er ihm vor dem Duell gegen den Tabellenvorletzten aus Darmstadt Rückendeckung: "Wir sind absolut überzeugt von seiner Arbeit, sonst wäre es fahrlässig von uns, zu sagen: 'Wir machen so weiter'.

Dem Trainerteam und jedem einzelnen Spieler müsse bewusst sein, in welche Lage sie sich manövriert haben. Die Partie in Darmstadt sei aber definitiv "kein Endspiel" für den Trainer: "Das wird ein typisches Kampfspiel. Wir müssen schnell verinnerlichen, was da auf uns zukommt. Dann können wir dort auch punkten. Lassen wir nur auf einer Position nach, werden wir Probleme bekommen", so Gärtner.

Jahn Regensburg - SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr)

Solche Sorgen wie Fürth oder Ingolstadt kennen sie in Regensburg nicht. Zwar ging die letzte Partie in Braunschweig verloren (1:2). Und Trainer Achim Beierlorzer übte deutliche Kritik an seiner Elf ("wir haben kein gutes Spiel gespielt"). Platz sechs und 36 Punkte auf der Habenseite lassen die Verantwortlichen des Jahn aber ruhig schlafen. Gegen den Tabellennachbarn aus Sandhausen soll nach Möglichkeit der neunte Heimsieg her.