Zwei Mal nur ein Punkt Nürnberg und Fürth spielen Unentschieden

Der 1. FC Nürnberg gleicht gegen Eintracht Braunschweig einen 0:1-Rückstand noch zum 1:1-Endstand aus. Die SpVgg Greuther Fürth kommt in einer schwachen Partie bei Erzgebirge Aue zu einem verdienten 0:0.

Der Club zu Beginn der Partie mit erheblichen Defensivproblemen, gleich mit dem ersten Angriff sorgte Braunschweig für Torgefahr. Nach 20 Minuten der letzte Warnschuss der Norddeutschen, er klatschte an die Latte des Tores von Thorsten Kirschbaum. Der nächste Angriff saß dann: Christoffer Nyman traf in der 23. Minute zum 1:0 für die Gäste.

Erst danach wachte der Club auf, wurde offensiv gefährlich und setzte die Braunschweiger Abwehr ein ums andere Mal unter Druck. Es dauerte allerdings bis zur zweiten Halbzeit bis der verdiente Ausgleichstreffer fiel. Abdelhamid Sabiri erzielte das 1:1 in der 53. Minute mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze. Der Marokkaner entwickelt sich zum Torjäger, in der vergangenen Woche traf er bereits zwei Mal.

"Das macht im Moment richtig Spaß mit der Mannschaft. Der Trainer gibt mir die Chance. Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft mit Toren helfen kann." Abdelhamid Sabiri

Erzgebirge Aue - Greuther Fürth

Die Fürther wirkten müde nach ihrem schwachen Pokalauftritt gegen Gladbach. Gut, dass auch dem Gastgeber wenig einfiel, um zu Torchancen zu kommen. Erst kurz vor der Pause kam Fürths Sebastian Freis zur einzigen guten Torchance der ersten Halbzeit - allerdings aus abseitsverdächtiger Position.

"Wir haben uns gewehrt, aber wir fahren nicht 100-prozentig zufrieden nach Hause." Fürths Marcel Franke

Auch in der zweiten Halbzeit wenig Gefahr in den beiden Strafräumen, Fürth spielte konzentriert, aber mit wenig Offensivaktionen, der Gegner bemüht aber harmlos. Es dauerte bis zur 84. Minute bis es richtig gefährlich wurde im Fürther Strafraum. Gleich drei Auer Spieler vergaben aus kurzer Distanz. Es blieb beim verdienten torlosen Unentschieden. Drei Tage nach dem 0:2 im Pokal gegen Gladbach fehlte es den Franken an Durchschlagskraft.