2. Liga am Sonntag Schwieriger Einstand für Fürths Trainer Buric

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr)

Jetzt liegt es am neuen Trainer Damir Buric, den ersten Dreier für die Kleeblätter zu holen. Seinen Vorgängern Janos Radoki und Interimscoach Mirko Dickhaut war in der bisherigen Saison einzig und allein ein Remis gelungen. Allerdings empfangen die Mittelfranken jetzt ausgerechnet den noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Düsseldorf. Und auch das Restprogramm der englischen Woche hat es in sich: Es folgt ein Gastspiel in Braunschweig sowie das Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg. Burics Einstand könnte nicht herausfordernder sein!

Der neue Coach der Franken ist aber von den Trainingsleistungen seiner Spieler angetan: "Ich habe in den ersten Tagen einen guten Eindruck von der Mannschaft bekommen, das Team ist mit viel Engagement an die Sache herangegangen", sagte der 53-Jährige. Allerdings gab er auch zu, dass er sich in der kurzen Zeit noch kein abschließendes Bild der Mannschaft machen konnte. "Meine Tage waren viel zu kurz, es ist noch zu früh, eine Top-Analyse zu machen", sagte der Kroate.

SSV Jahn Regensburg - Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr)

Den FC Ingolstadt und den 1. FC Heidenheim hat der mutig aufspielende Aufsteiger aus der Oberpfalz bereits geärgert. Zu Hause durften die Fans des Liga-Neulings aber noch keinen Sieg bejubeln. Die Voaraussetzungen scheinen nicht schlecht: Dresden wartet bereits seit vier Begegnungen auf seinen zweiten Saison-Dreier. Allerdings haben die Sachsen keine der sechs bisherigen Begegnungen mit den Oberpfälzern verloren.