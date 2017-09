2. Liga am Samstag Der Club und Ingolstadt brauchen ein Erfolgserlebnis

Nach der Heimniederlage gegen St. Pauli will der 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg in die Erfolgsspur zurückfinden. Genau das plant auch Ingolstadts Stefan Leitl am Millerntor. Für beide ein schwieriger Start in die anstehende englische Woche.