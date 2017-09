Nürnberg empfängt Bochum Club will sich oben "festbeißen"

Der 1. FC Nürnberg strotz nach dem 6:1-Kantersieg in Duisburg vor Selbstvertrauen. Gegen den VfL Bochum soll's den nächsten "Dreier" geben.

Nach zuvor drei sieglosen Partien kehrten die Nürnberger zuletzt mit einem deutlichen 6:1 in Duisburg in die Erfolgsspur zurück. An diesem Punkt wollen sie gegen den VfL Bochum natürlich weitermachen. "Wir wollen uns nach wie vor im oberen Drittel festbeißen. Dafür werden wir wieder alles tun", betonte der Trainer der Franken Michael Köllner. Allerdings haben die Bochumer keines ihrer letzten zehn Aufeinandertreffen mit den Nürnbergern verloren (fünf Siege und fünf Unentschieden). Auch deshalb erwartet der Club-Coach ein "kompliziertes und schwieriges Spiel".

Noch immer Verletzungssorgen

Der Club hat vor der Partie einige personelle Fragezeichen. Das beim 6:1 in Duisburg fehlende Trio Kevin Möhwald, Ondrej Petrak und Georg Margreitter könnte nur bei optimalem Verlauf zurückkehren. "Ich hoffe, dass es eventuell klappen könnte", sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner über Möhwald. Bei Abwehrspieler Margreitter und Defensivakteur Petrak könne es "eng werden", so der Trainer.