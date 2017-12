2. Bundesliga Ingolstadt sucht den Dreier beim Tabellenletzten

Nach dem Dämpfer im letzten Heimspiel will der FC Ingolstadt im Spiel beim Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern wieder dreifach punkten. Am Montag geht der 1. FC Nürnberg voller Vorfreude in das Topspiel bei Fortuna Düsseldorf.

1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt, Sonntag 13.30 Uhr

Ingolstadts Trainer Stefan Leitl formulierte vor dem Auswärtsspiel eine klare Forderung hinsichtlich der zuletzt mangelhaften Chancenverwertung: "Es geht darum, die nötige Gier an den Tag zu legen und diese Chancen besser zu nutzen."

Beim jüngsten 0:2 gegen Eintracht Braunschweig führte eine Vielzahl von Torabschlüssen zu keinem Erfolg. Leitl sieht aber nicht nur die Stürmer, sondern alle Spieler in der Pflicht. Der Trainer war zuletzt auch unzufrieden mit der Ausführung von Freistößen und Eckbällen.

Die Gastgeber haben auf dem einst von den Gegnern gefürchteten Betzenberg erst ein Spiel in dieser Saison gewonnen. Der Ingolstadt-Coach ist darum gespannt: "Kaiserslautern ist Tabellenletzter und es ist einige Unruhe im Verein. In manchen Situationen kann so etwas auch sehr zusammenschweißen. Da sind wir gefragt, wie viel wir von Beginn an dagegen bringen, um auf dem Betzenberg keine Stimmung aufkommen zu lassen."

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg, Montag, 20.30 Uhr

Der 1. FC Nürnberg geht ohne neue Personalsorgen und voller Vorfreude in das Topspiel bei Fortuna Düsseldorf. Bis auf drei Langzeitverletzte werden den Franken wohl keine Spieler ausfallen, berichtete Trainer Michael Köllner. Wie der Trainer sein Team aufstellen will, um die Düsseldorfer mit einem Sieg von Tabellenplatz zwei zu verdrängen, verriet er nicht.

Auf das Spitzenduell in Düsseldorf freut sich Köllner. "Zweiter gegen Dritter, es ist alles angerichtet, und noch dazu ein Flutlichtspiel", sagte der Coach. Er hofft auf einen Auswärtserfolg: "Wir müssen uns unsere Dinge wieder erarbeiten, brutal kompakt spielen und eine hohe Effizienz zeigen." Die Defensive sei letztlich der Schlüssel, meinte er, "denn vorne sind wir immer für ein Tor gut".